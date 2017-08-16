Без рукоприкладства. Профессор бизнес-школы INSEAD Деклан Фитцсимонс о секретах лидерства

Адъюнкт-профессор INSEAD в области организационного поведения Деклан Фитцсимонс объяснил Фокусу, откуда берутся авторитарные руководители и почему менеджер должен быть не только хорошим специалистом, но и тонким психологом

Французская МВА школа INSEAD занимает первое место в рейтинге бизнес-школ мира, составленном Financial Times. Кампусы школы расположены в Европе (Франция), Азии (Сингапур) и на Ближнем Востоке (Абу-Даби), а исследовательский центр находится в Израиле. В этом году INSEAD появилась и в Украине. Школа заключила партнёрское соглашение с корпоративной бизнес-школой "Академия ДТЭК". Менеджеры компании уже прослушали первые лекции французских профессоров.

1

Сегодня мир страдает от недостатка хорошего лидерства. Я хотел бы привести пример Джима Гранта, который с 1980 года возглавлял ЮНИСЕФ. Он полностью изменил эту организацию. Когда он принял в управление ЮНИСЕФ, это была небольшая организация, помогающая по мелочам небольшому количеству людей. Он сказал: "Мы сфокусируем внимание на том, как помочь детям получить базовые медикаменты, чтобы они не умирали от болезней, которые можно преду­предить. Но мы трансформируем организацию и выйдем на глобальный уровень". Предложенное Грантом решение было очень дешёвым и понятным.

Своим грамотным решением он спас 25 миллионов детей. Они живы сегодня благодаря Джиму Гранту! Это пример лидерства для меня.

2

Эффективный лидер — это лидер, который способен делать две вещи. Во-первых, он может сосредоточить внимание на задаче. Он понимает, каких целей необходимо достичь компании, — развить бизнес или зарабатывать больше, а может, построить хорошие коммуникации с потребителями.

Вторая задача лидера — понять поведение своих сотрудников. Истолковать его на глубинном уровне. Люди умеют улыбаться и говорить: "Твои идеи отличные". А на самом деле думать и чувствовать противоположное. Вы сидите в комнате с восемью сотрудниками и предлагаете: "Давайте сделаем это". В это время происходит динамичный процесс, групповая динамика — процессы взаимодействия членов группы. И если вы как лидер не пытаетесь или не можете понять эту динамику, то динамика начинает руководить вами.

3

Работа лидера — создать культуру команды с максимальным потенциалом. Если один человек из команды делает полезные вещи, а другие пытаются его остановить из-за конкуренции, то лидер должен это заметить и помочь каждому в команде развиваться.

Конкуренция друг с другом хороша, если от неё появляется энергия для созидания. Ваша работа как лидера именно в том, чтобы заметить момент превращения конкуренции во что-то не приносящее пользу и попросить сосредоточиться на задаче. Так что не нужно никого выводить из группы или прекращать конкуренцию. Просто нужно отметить вопросы, в которых конкуренция не приносит пользы.

Мы снова возвращаемся к началу: работа лидера состоит в том, чтобы сосредоточиться на задаче, которую необходимо выполнить, и на поведении, которое будут демонстрировать люди. Это гораздо сложнее, чем пишут в книгах: "если хотите получить хорошую команду, у каждого игрока должна быть чётко определённая роль". Вы должны смотреть вглубь групповой динамики, чтобы понимать, что происходит на самом деле.

4

Если вы добиваетесь чего-то в бизнесе, находиться в зоне комфорта очень опасно — время идёт, и жизнь за окном меняется. Работа лидера — держать людей "в полной готовности". Лидер должен понимать: люди не хотят выходить из зоны комфорта и всячески будут противиться этому. Процесс этот бессознательный, его очень тяжело распознать, но это решающий момент. Некоторым в команде очень хорошо удаётся убеждать лидера и друг друга в том, что всё прекрасно, и всё действительно может выглядеть очень хорошо.

Со своей командой мы проводим много экспериментов, их суть — предложить участникам выполнить некое задание за час в сложных условиях. При этом мы не даём задания, которые заведомо невозможно выполнить. Если в течение часа не получены хорошие результаты, задание провалено. Позже, при анализе поведения команды, мы обнаруживаем, что у кого-то была хорошая идея. Но эта идея исходила от женщины или от слишком молодого человека. Поэтому её не восприняли.

При этом участники эксперимента говорят: "У нас была прекрасная командная работа. Всё равно это лишь игра". Им не нравится сталкиваться с реальностью. Бессознательная групповая динамика заключается в том, что мы все хотим быть счастливы: "Мы хорошая группа, потому что мы так говорим. Это не имеет никакого отношения к результатам нашей работы. Мы хорошая группа". Групповая динамика показывает то, что с персоналом компании происходит в реальной жизни, а не в теории.

5

Часто у управленцев недостаточно способностей к эмоциональному восприятию. Они достигают своего положения благодаря квалификации, а не способности понять, что происходит с сотрудниками на самом деле. Зная свою слабую сторону, они утверждают в защиту: достаточно иметь "формальные" знания, а не эмоциональную связь.

Проблема в том, что зачастую у таких лидеров набор методов управления сводится к "использованию кулака". Должна быть определённая степень проявления власти. Иногда необходимо "ударить кулаком по столу" или знать, что вы сделаете это. Но сделаете с позиции власти, самосознания и эмоционального восприятия. Это отличается от удара кулаком по столу, когда это единственная вещь, которую вы умеете делать. Это не одно и то же.

Когда лидер говорит мне: "У меня хорошая команда, но существует проблема с одним человеком", я отвечаю: "Нет-нет, это с вами проблема, потому что этот человек всего лишь упрощённое отображение реальности". Ведь это вы, будучи лидером, выбрали этих людей. И утверждение, что кто-то хороший, а кто-то не очень, — неудачный способ понимания окружающего мира. Возможно, конкретный сотрудник становится малоэффективным именно в этой группе.