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Главная » Деньги » Украинские предприятия заработали за год более 26 млрд грн

Украинские предприятия заработали за год более 26 млрд грн

Украинские предприятия заработали за год более 26 млрд грн
Максим Нефьодов / Фото: Минфин

Нефьодов считает, что это не тот показатель, которым можно гордиться

22.08.17 36
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Топ-100 государственных предприятий заработали в 2016 году 26,4 млрд грн чистой прибыли против 53 млрд грн убытка годом ранее.

Об этом сообщил первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефьодов на своей Facebook-странице.

По данным МЭРТ, Нафтогаз Украины, КБ "Южное", Администрация морских портов Украины, Укрэенерго и Укргидроэнерго совокупно сгенерировали чистую прибыль в размере 35,9 млрд грн. Остальные 89 из 94 компаний портфеля показали убыток в 9,5 млрд грн.

Как пишет Интерфакс-Украина , Нефьодов также заявил, что прибыльным является сектор нефти и газа, энергетики, машиностроения. 

"Остальные - убыточные. Четыре компании Украины и демонстрируют этот результат. Остальные показывают убыток в 10 млрд грн", - отметил замминистр.

При этом он подчеркнул, что балансовая стоимость топ-100 государственных компаний составляет 1,4 трлн грн.

"Конечно, 26 млрд гривен в сравнении с 1,4 трлн грн балансовой стоимости этих компаний - не тот показатель, которым можно гордится", - добавил Нефьодов.

Напомним, глав госкомпаний в Украине будут выбирать тайно.

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