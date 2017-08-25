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Главная » Деньги » Из РФ в офшоры вывели капитал, равный сбережениям всех россиян, – эксперты

Из РФ в офшоры вывели капитал, равный сбережениям всех россиян, – эксперты

Из РФ в офшоры вывели капитал, равный сбережениям всех россиян, – эксперты
Фото: ТАСС

Один процент россиян владеет до 25% всех богатств страны

25.08.17 84
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Выведенный капитал из России в настоящее время, вероятно, равен количеству коллективных сбережений всех россиян. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на отчет американского Национального бюро экономических исследований, передает УНИАН.

В отчете Национального бюро экономических исследований отмечается, что 1% россиян владеют до 25% богатств страны. Средства хранятся в офшорах.

"В Соединенном Королевстве, Швейцарии, на Кипре и подобных оффшорных центрах существует столько финансовых богатств, которыми владеют богатые россияне за рубежом, сколько всего все россияне в самой России", – говорится в докладе.

Это свидетельствует о том, что средства, вывезенные за пределы РФ, в три раза превышают официальные иностранные резервы.

Авторы отчета, в том числе известный экономист Том Пикетти, отмечают, что они использовали национальные счета, опросы, рейтинги богатства и налоговые данные, включая недавно опубликованы налоговые данные о налогоплательщиках с высоким доходом, для составления отчета и говорят, что существующие официальные опросы, вероятно, занижают степени неравенства.

В докладе говорится, что неравенство в доходах в России заметно отличается от других бывших коммунистических стран, а также таких стран, как Китай, что говорит о том, как Россия сделала переход к рыночной экономике после распада СССР в 1991 году.

После бурных 1990-х годов, в том числе краха российского рубля в 1998 году, экономика страны стабилизировалась в начале 2000-х годов, а затем ускорилась в основном за счет высоких мировых цен на нефть. Однако после мировой рецессии в 2008 году в экономике России наблюдался более скромный рост, что объясняется низкими ценами на нефть, а также западными экономическими санкциями, введенными после аннексии Кремлем Крыма в 2014 году. При этом ВВП работает на уровне 0,5%.

В докладе утверждается, что "драматический провал советского коммунизма и эгалитарной идеологии" частично проложил путь к готовности России терпеть неравенство высоких доходов и концентрацию частного богатства в руках сравнительно немногих.

По сути, крайне неравенство представляется приемлемым в России, если миллиардеры и олигархи кажутся лояльными к российскому государству и воспринимают национальные интересы.

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