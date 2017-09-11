Данилюк надеется получить два транша МВФ до конца года

Министр финансов Украины Александр Данилюк рассчитывает, что Украина получит 2 транша от Международного валютного фонда до конца 2017 года. Об этом он сообщил в интервью изданию Українські новини.
По его словам, участники переговоров на данный момент придерживаются старого графика, который предусматривает получение двух кредитов. Также он отметил, что в ходе переговоров будет решаться вопрос о сумме.
"Пока я думаю, что мы сохраняем старый график. Нет причин для его пересмотра. Да, это будет сложновато, но я считаю, что мы можем вписаться в старый график", - сказал Данилюк.
Кроме того, министр финансов подтвердил, что земельная реформа вышла из списка обязательных условий для получения очередного транша от МВФ.
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"Да, земельная реформа вышла из этого списка. Но необходимость земельной реформы для развития украинской экономики очевидна. Ее нужно было уже давно провести, поэтому не важно, есть она в программе МВФ или нет, ее нужно делать", - отметил Данилюк.
Напомним, украинская делегация во главе с министром финансов Александром Данилюком отбыла на встречи с инвесторами для подготовки выпуска облигаций внешнего государственного займа в долларах США.