Данилюк надеется получить два транша МВФ до конца года

Глава Минфина считает, что будет сложновато, но вписаться в график еще можно

Министр финансов Украины Александр Данилюк рассчитывает, что Украина получит 2 транша от Международного валютного фонда до конца 2017 года. Об этом он сообщил в интервью изданию Українські новини.

По его словам, участники переговоров на данный момент придерживаются старого графика, который предусматривает получение двух кредитов. Также он отметил, что в ходе переговоров будет решаться вопрос о сумме.

"Пока я думаю, что мы сохраняем старый график. Нет причин для его пересмотра. Да, это будет сложновато, но я считаю, что мы можем вписаться в старый график", - сказал Данилюк.

Кроме того, министр финансов подтвердил, что земельная реформа вышла из списка обязательных условий для получения очередного транша от МВФ.

"Да, земельная реформа вышла из этого списка. Но необходимость земельной реформы для развития украинской экономики очевидна. Ее нужно было уже давно провести, поэтому не важно, есть она в программе МВФ или нет, ее нужно делать", - отметил Данилюк.

Напомним, украинская делегация во главе с министром финансов Александром Данилюком отбыла на встречи с инвесторами для подготовки выпуска облигаций внешнего государственного займа в долларах США.