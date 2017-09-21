В МЭРТ рапортуют о снижении уровня теневой экономики в Украине

В I квартале 2017 года уровень теневой экономики составил 37% от официального ВВП

Уровень теневой экономики Украины уменьшился на 6% в I квартале 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли Украины в специальном отчете.

По предварительным подсчетам Минэкономразвития, в I квартале 2017 года уровень теневой экономики составил 37% от официального ВВП.

Согласно информации отчета, такая детенизация стала результатом возобновления экономического роста на фоне закрепления макроэкономической стабильности.

При этом негативное влияние на экономику продолжает оказывать российская агрессия и падение промпроизводства на оккупированных территориях.