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Главная » Деньги » В Украине внедрили ежегодную оценку устойчивости банков
В Украине внедрили ежегодную оценку устойчивости банков
Нацбанк Украины / Фото: oldinfo.ru

В Украине внедрили ежегодную оценку устойчивости банков

Оценка будет состоять из трех этапов

01.01.18 268
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Национальный банк Украины вводит оценку устойчивости банков, которая будет осуществляться в Украине ежегодно, начиная с 1 января 2018 года.

Согласно постановлению НБУ №141, оценка будет состоять из трех этапов. Первый этап предполагает проверку аудиторскими фирмами, включенными в Реестр аудиторских фирм, качества активов банка и приемлемости обеспечения по кредитным операциям. Второй этап представляет собой экстраполяцию результатов первого этапа и оценку достаточности капитала банка по состоянию на дату оценки. На третьем этапе Нацбанк будет оценивать достаточность капитала банка по результатам стресс-тестирования по базовому и неблагоприятному макроэкономическим сценариям на трехлетнем горизонте прогнозирования. 

Первый и второй этапы оценки будут проходить все платежеспособные банки Украины, а перечень банков для третьего этапа будет определять НБУ с учетом влияния каждого банка на стабильность банковской системы страны. 

Также сообщается, что банки, которые по результатам оценки будут нуждаться в докапитализации, должны будут разработать программу поддержки или восстановления уровня капитала. 

Напомним, Фонд гарантирования выставит на продажу 20 тысяч кредитов в банках-банкротах.

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