Пятую часть богатства дают Украине селяне, - Гройсман

Аграрный сектор формирует 17-18% ВВП Украины, и потенциал его технологического развития является большим.

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на встрече с молодыми предпринимателями в Киеве, передает УНИАН.



"Если мы говорим об аграрном секторе, то он формирует 17-18% ВВП", - сказал премьер.

По его словам, государственная поддержка аграрного сектора в 2018 году составит 6 миллиардов гривен.

Напомним, в ноябре Гройсман заявлял, что агропромышленный комплекс Украины обеспечивает около 14% объема валового внутреннего продукта и около трети поступлений в государственный бюджет страны.