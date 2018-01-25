Офис крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы определил десять крупнейших налогоплательщиков по итогам 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Facebook.
На первом месте оказалась государственная компания "Укргаздобыча", уплатившая в бюджет рекордные 50,4 млрд грн.
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В течение 2017 года в Офисе крупных плательщиков обслуживалось 2506 крупных налогоплательщиков, при этом 100 из них перечислили в сводный бюджет 258,3 млрд грн - более 70% всех поступлений.
Источник: facebook.com/c.office.vp