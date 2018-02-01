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Главная » Деньги » Гривна полностью отыграла утраченные с начала года позиции, - НБУ

Гривна полностью отыграла утраченные с начала года позиции, - НБУ

Гривна полностью отыграла утраченные с начала года позиции, - НБУ
Обмен валют / Фото: telegraf.com.ua

По итогам января регулятор продал на $89,8 млн больше, чем купил

01.02.18 437
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Девальвационное давление на гривну на валютном рынке во второй половине января ослабло, и по состоянию на конец месяца обменный курс гривны к доллару в полной мере отыграл утраченные с начала года позиции.

Об этом говорится в макроэкономическом и монетарном обзоре Национального банка Украины за январь, опубликованном на сайте регулятора. 

По оценкам НБУ, девальвационное давление в первой половине января было обусловлено значительной бюджетной экспансией в конце 2017 года, низким предложением валюты в связи с сезонным снижением деловой активности и сезонным ухудшением курсовых ожиданий населения.  

Нацбанк отметил, что сохранял свое присутствие на валютном рынке, сглаживая чрезмерные колебания курса, и в конце месяца возобновил покупку валюты для пополнения резервов. Однако, в целом по итогам месяца (по состоянию на 30 января) НБУ продал на $89,8 млн больше, чем купил. 

Напомним, гривна с 18 декабря прошлого года практически ежедневно обновляла минимальную годовую отметку, приближаясь к историческому минимуму в 30 грн/долл., который был зафиксирован в феврале 2015 года. За 2017 год девальвация гривны к доллару составила 88 копеек, или 3,2%.

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