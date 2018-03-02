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НБУ разрешил выводить дивиденды из Украины

НБУ разрешил выводить дивиденды из Украины
Иллюстрация: Минфин

За 2017 год

02.03.18 145
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Нацбанк Украины с целью улучшения инвестиционного климата разрешил репатриацию дивидендов, начисленных иностранным инвесторам за 2017 год.

Об этом сообщается на сайте регулятора.

Разрешение утверждено постановлением правления Нацбанка от 1 марта 2018 года №19 "О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины". Документы вступают в силу с 3 марта 2018 года.

До сих пор инвесторам можно было заплатить за границу в иностранной валюте дивиденды, начисленные только за период до 2016 года включительно. При этом суммы таких платежей были ограничены установленными лимитами (для дивидендов за 2014-2016 гг. – до 5 млн долл. США в месяц, для дивидендов за период до 2013 г. включительно – не более 2 млн долл. США в месяц).

Теперь украинские компании смогут платить иностранным инвесторам дивиденды в инвалюте на сумму до 7 млн долл. США в месяц независимо от периода, за который начислены эти дивиденды.

Цель такого лимита – обеспечить более равномерный спрос на валюту со стороны компаний, которые намерены выплатить дивиденды иностранным инвесторам, и минимизировать его влияние на состояние межбанковского валютного рынка, а следовательно, и на ценовую и финансовую стабильность в целом.

Помимо этого, Национальный банк расширил для украинского бизнеса возможности досрочно погашать внешние кредиты и займы в иностранной валюте.

Отныне резиденты-заемщики смогут осуществлять досрочное погашение таких кредитов и займов в пределах ежемесячного лимита 2 млн долл. США (для одного резидента-заемщика по кредитным договорам/договорам займов, обслуживаемых в рамках одного уполномоченного банка). Такое решение Национального банка даст возможность бизнесу более эффективно управлять собственными долговыми обязательствами перед нерезидентами.

Также Национальный банк расширил перечень операций бизнеса, на поступления по которым не распространяется требование относительно обязательной продажи валюты.

Отныне это требование, которое с апреля 2017 года составляет 50%, не должно будет применяться к средствам, которые компания-резидент привлекла в форме внешних кредитов или займов для рефинансирования своего существующего долга перед нерезидентами или уполномоченными банками по другим кредитам или займам. Это облегчит для украинских предприятий, прежде всего экспортеров, рефинансирование имеющихся обязательств и дальнейшее привлечение средств на внешних рынках.

Напомним, НБУ ужесточил требования к банкам по раскрытию информации.

 
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