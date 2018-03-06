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Главная » Деньги » В налоговой сказали, сколько миллионеров подали декларации в Украине

В налоговой сказали, сколько миллионеров подали декларации в Украине

В налоговой сказали, сколько миллионеров подали декларации в Украине
Фото: flickr / National Bank Of Ukraine

Общая сумма задекларированного дохода граждан составляет 8,1 млрд гривен

06.03.18 506
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По состоянию на 01 марта 2018 года граждане Украины подали почти 75 тыс. налоговых деклараций об имущественном состоянии и доходах. Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы.

Общая сумма задекларированного дохода составляет 8,1 млрд гривен, что на 2,1 млрд гривен, или на 37% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Активно свои доходы декларируют граждане в Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской областях и городе Киеве.

Доходы в сумме свыше 1 млн гривен, полученные в течение 2017 года, задекларировали 742 человека. Это почти в два раза превышает показатель соответствующего периода прошлого года. Наибольшее количество таких лиц учитывается по Киеву – 291 человек, или 40% от общего количества.

По данным деклараций гражданами определены налоговые обязательства к уплате самостоятельно по налогу на доходы физических лиц в сумме 191,4 млн гривен и военного сбора – 31 млн гривен.

Правом на получение налоговой скидки воспользовались почти 20 тыс. граждан. Это почти на 5 тыс. человек, или на 28% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Задекларировано к возмещению налога на доходы физических лиц в сумме - 42,2 млн гривен, что на 13,8 млн гривен, или на 49% больше, чем за прошлый год.

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