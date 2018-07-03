Украинская компания потратит 2 млрд долларов на строительство зернохранилищ и барж в Египте

Первая фаза реализации проекта должна стартовать в ближайшие два года

Украинская компания "Нибулон" намерена инвестировать 2 миллиарда долларов в строительство зерновых терминалов в дельте Нила в Египте, а также барж для эксплуатации в этом регионе. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на министерство снабжения Египта.

Зернохранилища планируют построить вблизи портов Думьят и Александрия. Также компания собирается построить 20 барж для транспортировки зерновых грузоподъемностью 2 тыс. тонн каждая.

Первая фаза реализации проекта должна стартовать в ближайшие два года.

Напомним, в 2016/2017 маркетинговом году (июль-июнь), который завершился 30 июня, Украина экспортировала 43,8 млн тонн зерновых, что является абсолютным рекордом для страны.