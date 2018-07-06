Ахметову и Пинчуку не заплатят компенсацию за Криворожсталь, - суд

Европейский суд по правам человека отклонил требования о компенсации $13 млрд убытков по реприватизации Криворожстали.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции.

Министерство отмечает, что компания-заявитель, которая владела 93,02% акционерного капитала "Криворожстали", требовала $ 12,9 млрд в качестве компенсации за материальный ущерб, в основном ссылаясь на увеличение доходов "Криворожстали", в течение 2005 - 2007 годов и потерю дивидендов.

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Суд постановил, что компания-заявитель не доказала, что была лишена возможности эффективно защищать свои имущественные права при повторном рассмотрении дела в национальных судах, а также, что изъятие из ее собственности пакета акций Криворожстали было совершено с нарушением законодательства и привело к возложению на нее чрезмерного бремени.

Учитывая указанное, Европейский суд в полном объеме отклонил требования о компенсации, подчеркнули в Минюсте.

Напомним, в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) открыли уголовное дело в отношении компании ДТЭК, которая принадлежит Ринату Ахметову.