Украинским шахтерам должны более миллиона грн, - Волынец

Задолженность зарплат шахтерам составляет более миллиона гривен, пока что им выплатили только четвертую часть.

Об этом в эфире 112 Украина заявил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

"Я был на приеме у посла США в Украине, там была и.о. министра финансов Маркарова. Мы говорили о ситуации в угольной области. Она нашла 220 млн грн в бюджете на зарплаты. После этого Насалик, испуганный забастовками шахтеров, 119 млн, предусмотренные на оборудование лав, направил на погашение задолженности по зарплате. Таким образом, набрали где-то 324 млн. А задолженность в то время была 1 млрд 119 млн. Сейчас с 1 августа задолженность будет 1 млрд 250 млн", - сказал он.

Отвечая на вопрос, откуда появилось задолженность, Волынец отметил, что угольную отрасль "регулярно грабят".

"Все годы грабили угольную отрасль. Но в предыдущие годы деньги выделялись из бюджета. Сейчас из бюджета средства не выделяются ни на капитальное строительство, ни на техническое переоснащение, просто грабят. И не приватизируют, потому что не выгодно, а просто разворовывают смотрящие, которые управляют отраслью", - добавил он.

Напомним, министр угольной промышленности пожаловался на пьяных шахтеров. Некоторые из пришедших на переговоры с Насаликом горняков якобы были в нетрезвом состоянии.