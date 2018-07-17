Нафтогаз получил максимальную прибыль за 20 лет

Нафтогаз Украины за 2017 год получил рекордную чистую прибыль - 39,4 миллиарда гривен (в 2016 году - 17,8 млрд гривен).



Соответствующий отчет опубликован на сайте холдинга.



Сообщается, что компания получил самую большую за свою двадцатилетнюю историю прибыль. Достижение таких результатов стало возможным благодаря тому, что Нафтогаз увеличил добычу газа, создал условия для наращивания транзита, работал над возвратом долгов и начал внедрение новой системы закупок.



В отчете отмечается, что второй год подряд Нафтогаз остается крупнейшим источником доходов госбюджета. Если в 2016 году выплаты составляли 74 млрд гривен (около 10% доходов бюджета), то в 2017 году - 110 млрд гривен (около 15% доходов госбюджета).

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"Один из главных итогов нашей напряженной четырехлетней работы - исторические победы в Стокгольме, полученные в декабре 2017 года и феврале 2018 года. Мы избавились от угрозы беспрецедентной долговой нагрузки на страну и получили право на компенсацию убытков на сумму почти 4,7 млрд долларов", - заявил глава правления НАК Андрей Коболев.



При этом победа в суде над Газпромом стала главным фактором прибыльности группы в 2017 году. Без положительного эффекта Стокгольма Нафтогаз понес бы чистый убыток в размере 7,4 млрд гривен.



Также в Нафтогазе подчеркнули, что Газпром должен выплатить еще 2,6 млрд долларов после учета 2,1 млрд долларов, которые украинская компания получила в виде поставленного в 2014 году газа.

Отметим, за первые пять месяцев текущего года НАК "Нафтогаз" уплатил в госбюджет 53,5 млрд гривен налогов.