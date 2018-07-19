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ЕС ввел квоты на 11 видов украинской металлопродукции

ЕС ввел квоты на 11 видов украинской металлопродукции
Фото из открытых источников

Относительно еще 17 видов продукции продолжается расследование

19.07.18 105
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Евросоюз ввел тарифные квоты в отношении 11 видов украинской металлопродукции.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли.

Отмечается, что 19 июля вступило в силу решение Еврокомиссии о защитных мерах в рамках расследования по металлопродукции. Общий предмет расследования составляет 28 видов металлургической продукции, в отношении 23 видов из которых вводятся временные меры в виде тарифной квоты сроком на 200 дней.

Тарифные квоты применяются по принципу first come, first served (первый пришел - первый получил), а после того, как квота будет исчерпана, к следующим поставкам будут применять пошлину в размере 25%.

Согласно опубликованному решению Еврокомиссии, 11 видов украинской металлопродукции попали под действие защитных мер, а именно: горячекатаные листы и полосы, холоднокатанные листы, нержавеющая арматура и легкие секции, трубы для газопроводов и другое. Кроме того, относительно еще 17 видов продукции продолжается расследование.

В министерстве убеждены, что Евросоюз "не имеет достаточных оснований для введения тарифных квот на металлопродукцию из Украины в соответствии с требованиями ВТО, а также учитывая текущее состояние развития металлургической отрасли ЕС".

"Минэкономразвития вместе с украинскими производителями продолжает отстаивать интересы Украины в рамках процедуры расследования. Так, в сентябре запланировано проведение слушаний, в которых примут участие представители Минэкономразвития и ряд украинских производителей, которые будут представлять позицию украинской стороны перед Европейской комиссией", – говорится в сообщении.

Отметим, ранее Министерство торговли США остановило действие антидемпинговой пошлины в отношении нитрата аммония (твердой аммиачной селитры) из Украины.

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