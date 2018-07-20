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Нацбанк спрогнозировал уровень инфляции в Украине на 2018-2020 годы

Нацбанк спрогнозировал уровень инфляции в Украине на 2018-2020 годы
Фото: Фейсбук

НБУ сможет вернуть инфляцию в рамки целевого диапазона только в IV квартале 2019 года

20.07.18 70
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Национальный банк оставил прогноз инфляции на конец 2018 года на уровне 8.9% и пересмотрел прогноз базовой инфляции в сторону понижения до 7.1%.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Более быстрое, чем прогнозировалось, замедление инфляции в мае-июне текущего года будет нивелировано во втором полугодии из-за усиления влияния проинфляционных факторов, которое будет сохраняться в течение еще трех кварталов следующего года. Следовательно, Национальный банк сможет вернуть инфляцию в рамки целевого диапазона только в IV квартале 2019 года. 

На уровень инфляции во второй половине 2018 и в 2019 году будет оказывать давление ряд факторов. Так, в конце 2018 года ожидается более существенное, чем предполагалось ранее, повышение административно регулируемых цен и тарифов из-за приближения цен на газ на внутреннем рынке к ценам импортного паритета, говорится в сообщении НБУ.

В то же время, другие проинфляционные факторы будут иметь более фундаментальный характер.

Во-первых, это более высокий, чем до сих пор ожидалось, уровень внутреннего спроса, в том числе из-за роста заработных плат и переводов от трудовых мигрантов.

Во-вторых, это снижение интереса инвесторов к украинским суверенным обязательствам вследствие глобальной тенденции выхода инвесторов из активов развивающихся стран и отсрочки получения финансирования по программе сотрудничества с МВФ.

Проведение жесткой монетарной политики будет компенсировать действие этих факторов и станет одним из ключевых факторов, который позволит привести инфляцию в рамки целевого диапазона в IV квартале 2019 года. Также этому будут способствовать сдержанная фискальная политика через бюджетные ограничения из-за значительных объемов погашений государственного долга, умеренные темпы импортируемой инфляции из-за относительно низкой курсовой волатильности и уменьшение взноса административной составляющей инфляции.

Прогноз инфляции остается без изменений и на последующие годы – потребительская инфляция составит 5.8% на конец 2019 года, в 2020 году замедлится до 5.0% и, таким образом, достигнет центрального значения целевого диапазона (5.0% ± 1.п.).

Напомним, МЭРТ озвучило прогноз роста экономики на ближайшие годы.

 

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