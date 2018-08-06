Россия создает собственные офшоры

Российский президент Владимир Путин подписал пакет законов о создании зон с льготными условиями для работы иностранных компаний, которые появятся на островах Русский (Приморский край) и Октябрьский (Калининградская область).

Документы опубликованы на официальном портале правовой информации, сообщает ЦТС со ссылкой на "Новое время".

Согласно закону, на островах должны появиться специальные административные районы, на которых будет введен более гибкий правовой режим в области налогового и валютного регулирования.

Иностранные юридические лица смогут зарегистрироваться в спецрайонах при условии, что откроют на одном из островов свой офис. Чтобы воспользоваться преимуществами льготного режима, им нужно будет взять на себя обязательство инвестировать в России не менее 50 млн рублей в течение шести лет с момента регистрации. При этом финансовые и кредитные организации льготами пользоваться не смогут.

Чтобы зарегистрироваться, иностранным компаниям нужно будет подать заявку в управляющую компанию, созданную местными властями. Помимо приема и отклонения заявок управляющие компании будут заниматься непосредственно обеспечением функционирования специальных административных районов.

Закон содержит в себе, в том числе, поправки в налоговый кодекс, предполагающий нулевое налогообложение для получения дивидендов компаниями, которым принадлежит более 15% уставного капитала зарегистрированной на одном из островов организации. Кроме того, вносятся поправки в кодекс торгового мореплавателя. В нем появится Российский открытый реестр судов, в который смогут зарегистрироваться иностранные суда (кроме рыболовных), которые после регистрации получат право плавать под российским государственным флагом.

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