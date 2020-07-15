Век проливов не видать. Как Эрдоган успешно "обнулил" многовековую "восточную политику" России

Как это возможно парадоксально не прозвучит, но превращение всемирного музея-собора Святая София в Стамбуле в мусульманскую мечеть имеет больше символические последствия для прошлого и будущего России, чем для Турции.

С одной стороны, это скандальное решение президента Турции Реджепа Эрдогана свидетельствует, что он совсем не боится своего российского визави Владимира Путина и не считается с его геополитическими интересами.

Проводя демонстративную, вторичную исламизацию собора Св. Софии, Турция наносит сильный удар по международному престижу президента России Путину, показывая его бессилие в этом вопросе. Но еще больше потрясений ждет духовную скрепу путинской России — Русскую Православную Церковь, которая не сумела защитить святыню мирового православия — собор Св. Софии.

Более трехсот лет царская Россия с большими жертвами (Крымская война, русско-турецкие войны, Первая мировая война) упорно пробивалась к контролировавшимся тогда Османской Портой проливам Босфор и Дарданеллы, контроль над которыми, а заодно и над Константинополем, был основной целью политики империи Романовых в этом регионе. Соответственно, предполагалось возвращение собору Святая София статуса и роли центра православия. Таким образом, восстанавливалась историческая и религиозная связь Византии и России.

Демонстративное превращение всемирного музея-собора Святой Софии в обычную мусульманскую мечеть поставило точку в этой многовековой политике России, если предположить, что современная российская дипломатия декларировала продолжение политики России царской в данном вопросе.

Аншлюс Крыма в 2014 году был последним шагом в многовековой Восточной политике России. Таким образом, путинская Россия возвратилась к тому пункту, с которого начала свое движение к освобождению Константинополя и турецких проливов несколько столетий назад.

С другой стороны, совсем недавно Константинопольский патриархат, в условиях нейтралитета властей Турции, несмотря на острый и бурные протесты Кремля и РПЦ, дал томос ПЦУ во главе с митрополитом Епифанием, переведя ее тем самым под свою каноническую юрисдикцию и из полностью непризнанной сделав частично признанной в православном мире, с перспективой дальнейшего признания, что стало болезненным ударом по российским интересам в Украине.

Получается, что буквально за два года турецкий президент Реджеп Эрдоган нанес путинской России два сильных удара в политико-идеологической сфере.

В конечном итоге, Запад и Турция успешно "подрезают" историческое корни и умаляют византийско-православное прошлое России. Россия остается один на один с другим своим историческим наследием — от Золотой Орды.

Таким образом, Россия, не смотря на "обнуление" ее руководителя и внешнюю стабильность режима личной власти Путина, неожиданно для себя, оказывается зажата между смутным, противоречивым прошлым и неопределенным, и рискованным будущим.

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