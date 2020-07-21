Ирландский Голодомор: почему украинские учебники истории сочувствуют британскому империализму

Взял в руки учебник истории за 9-й класс моего старшего сына. Открываю наугад, попадаю на раздел, посвященный Великобритании, и сильно удивляюсь. Трагические события середины XIX столетия, вошедшие в историю как Великий Голод (Great Famine), излагаются украинским (sic!) детям до изумления невнятно. "У 1845–1849 рр. в Ірландії стався великий картопляний голод, спричинений фітофторозом", – задвигает детишкам тов. Полянский, автор учебника рекомендованного Министерством просвещения и науки.

Без преувеличения чудовищная катастрофа, которая привела к сокращению населения острова на 30% и навсегда изменила судьбу ирландской нации, описывается как стихийное бедствие, результат неблагоприятного стечения обстоятельств. Неудивительно, что ей посвящены всего полабзаца объемом в сорок слов на стр. 52.

Впрочем, описание всей сразу колониальной политики Британской империи за всю ее историю в 19 веке, включая первую опиумную войну, заняло полстраницы и 98 слов на стр. 55 того же учебника.

Мне стало интересно понять, является ли подобный подход к описанию Великого Голода элементом некоего канона или случайным отклонением. Чтобы проверить гипотезу открываю учебник тт. Дьячкова и Литовченко, нахожу на стр. 39 всего одно предложение про "жахливий голод в Ірландії, викликаний загибеллю врожаю картоплі, а дешеве зерно із-за кордону завозити заборонялося". Учебник тт. Сорочинской, Мартынюк и Гисем на стр. 58 сухо сообщает, что "трагічною сторінкою історії тогочасної Великої Британії став голод 1845–1847 рр. В Ірландії. Він був викликаний "картопляною хворобою" і наступним неврожаєм картоплі — основного продукту харчування пересічних ірландців. Від голоду та масових епідемій загинуло близько 1 млн осіб". Точка, да.

Наконец, обнаруживаю "Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням історії" за авторством уже отметившихся выше Гисема и Мартынюка. Увы, они не очень углубились в тему по сравнению с базовой версией. На стр. 57 мы видим два дополнительные предложения, описывающие демографические потери Ирландии. И это все.

Таким образом, эпидемия фитофтороза – это единственная причина Великого Голода, которую положено знать юным украинцам. Самое большее могут упоминаться некие запреты на ввоз дешевого зерна. Так выглядит каноническая версия, утвержденная украинским чиновником.

Что не так с отражением Великого Голода в украинских учебниках? Эта катастрофа стала результатом целенаправленной политики английского истеблишмента. Ирландия была объектом колониальной эксплуатации, причем в её наиболее типичной, хрестоматийной форме, будучи по отношению к метрополии заморской территорией с этнически и культурно чуждым населением.

Вульгаризация и общий упадок гуманитарной мысли в современной Украине среди прочего привел к тому, что изначальный смысл понятия "колония" оказался утрачен и едва ли известен массовой аудитории. Это слово используют, как Бог на душу положит и, как правило, наугад и не к месту. Из недавно услышанного от известной украинской писательницы — "часть империи с ограниченными правами титульного народа".

Между тем "колониализм", "колониальные отношения", статус "колонии" предполагают совершенно конкретные экономические и политические отношения.

На ирландском примере это выглядело так. Британская империя, с одной стороны, обеспечивала с помощью военной силы политику обезземеливания ирландских крестьян. Лишенные земли-кормилицы автохтоны соглашались работать буквально за гроши, снижая издержки землевладельцев до немыслимого в метрополии уровня. При этом, с другой стороны, правительство блокировало перенос в Ирландию промышленного производства с высокой добавленной стоимостью. Чудовищная нищета ирландского населения, 85% которого жили в землянках, не имея возможности построить самый захудалый домик, не воспринималась колонизаторами как значимая проблема.



Как результат целенаправленной политики Великобритании, в рационе местного населения чрезмерную роль стал играть картофель. Не деликатес, в общем, а типичная еда бедных. Эпидемия фитофтороза, которой в то время был охвачен весь европейский континент, ни в одной другой стране не привела к массовому голоду. Чтобы спасти ирландцев, не нужно было организовывать поставки продовольствия. На острове выращивалось достаточно зерна, чтобы покрыть внутренние потребности. Однако зерно было экспортным товаром, который оказался важнее человеческих жизней… Что-то такое знакомое в этом сюжете, не правда ли?

Энтузиасты из "национал-патриотического" лагеря, охотно рассуждая об украинцах как жертвах советского и российского колониализма, о постколониальном синдроме, всевозможных "креолах" и тому подобных вещах, проявляют парадоксально мало интереса к проблематике колониализма как такового. Мало того, они сплошь и рядом не одобряют, мягко говоря, народы, бросившие вызов колониализму британскому, французскому или голландскому. Не одобряют, игнорируют, обесценивают. Свежайший пример — отношение многих украинских "правых", "национал-либералов" и множества вроде бы приличных людей самых что ни на есть прогрессивных по украинским меркам взглядов к движению BLM и родственным процессам в Первом мире. До удивления мало эмпатии и солидарности, если не сказать сильнее. Хотя, положа руку на сердце, исторически и геополитически с точки зрения Первого мира мы — такие же точно чернома..бровые, только в "самом центре Европы".



Это выглядит парадоксально, если считать показной антиимпериализм и антиколониализм искренними. Это выглядит вполне естественным, если рассматривать подобную риторику всего лишь эффектной позой, средством задешево, по сути, даром приподнять свою самооценку.