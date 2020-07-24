Книга на полке. Что может рассказать о человеке его домашняя библиотека?

Меня часто просят рассказать о своей библиотеке и о книгах, которые меня вдохновляют. Сегодня я с удовольствием это делаю. И в этой связи хочу сказать вот что.

Я никогда специально не собирал библиотеку. Покупал книги по своим интересам и для исследований.

Считаю, что бумажная книга удобнее для усвоения сложных текстов. Чтение в тишине, у окна или возле лампы — это общение в тишине с автором книги, живое соприкосновение с идеями и художественными образами.

Великую литературу я вообще советую читать только в бумажной версии. Это же эстетический грех — читать Рильке или Пастернака в электронном виде!

Электронные книги легко исчезают в мареве социальных сетей. Как и солидные газеты и журналы. А бумажная книга, да еще изданная в авторитетном издательстве, — гарант аутентичности и культурного уровня.

Должен признать, что самому мне приходиться читать много книг и в электронной версии. Но это, скорее, по причине отсутствия альтернативы (не могу купить, взять в библиотеке, достать бумажную версию).

Домашняя библиотека повышает вероятность того, что ваши дети будут читать книги.

Когда вы сами читаете книги (или читаете вашим детям вслух) повышается вероятность того, что ваши дети будут читать и интересоваться знаниями и культурой.

Книга на полке повышает вероятность того, что вы сами ее прочтете или хотя бы полистаете (а полистав, начнете читать). Книга на полке мотивирует к чтению.

Бумажная книга — эстетический факт. Это работа художника, дизайнера, качество бумаги и печати. Электронная книга — это потребительство, утилитарный подход к чтению и знаниям.

Без книжных полок ваше жилье лишено души. Это бездушное пространство для сна и еды. В комнаты без книг не хочется заходить. Книжные полки многое могут сказать о человеке. Может поэтому некоторые не хотят создавать собственные библиотеки? Это — страх разоблачения?

Наконец, бумажные книги — это преемственность и сохранность интеллектуальной и культурной деятельности человека. У бумажной книги есть больше шансов сохраниться. Электронный текст — безличен и мертв.

Каждая книга имеет свою историю. Электронный текст — собрание символов без истории и биографии.

Теперь время задать вопрос: есть ли в вашем доме библиотека?

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Публикуется с разрешения автора.