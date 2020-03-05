Темная сторона порядка. Как Украина оказалась на шаг ближе к авторитаризму

Джеффри Пфайфер в книге "Власть: почему одни люди получают ее, а другие – нет" пишет: "Получение и удержание власти – это тяжелый труд. Вы должны быть вдумчивым стратегом, гибким, бдительным и готовым сражаться при первой необходимости". Этот и многие другие авторы указывают на разнообразие ресурсов власти.

В демократических системах, безусловно, самым важным, и при этом самым ненадежным, источником власти является популярность политика, его или ее способность нравиться широкой публике. Без этой способности сложно выиграть выборы и получить доступ к другим властным ресурсам – должностным полномочиям, кадрам, информации, финансам, силовой компоненте. Только собранные вместе, как камни на перчатке Таноса, они дают подлинную власть – право принимать свои решения в отношении большого количества незнакомых людей и силу эти решения реализовывать на практике минуя (или ломая) неизбежное сопротивление.

Власть президента Зеленского на данный момент сложилась в довольно причудливую конфигурацию. Формально в Украине – президентское монобольшинство в парламенте и, соответственно, правительстве. Фактически же мы имеем дело скорее с президентским моноресурсом власти. Личное обаяние Владимира Зеленского еще конвертируется в довольно высокие рейтинги, но его уже не хватает для покрытия дефицита власти на других участках. Президент может заполнить своими людьми любую и каждую должностную позицию в нашей стране, и при этом… не может. Если в 40-миллионной стране, где значительная часть населения продолжает безгранично доверять своему президенту, не нашлось десятка человек, способных побороться за замещение престижных вакансий в обновленном правительстве, значит, что-то идет не так.

Эта власть неустойчива, и проблема не только в невыполненных обещаниях, о чем так сокрушается президент Зеленский. Проблема в том, что ему до сих пор не на что опереться, кроме этих обещаний.

Эта неустойчивость может служить хорошим объяснением "казуса Авакова" – того упорства, с которым Владимир Зеленский держится за министра внутренних дел, несмотря на его спорную репутацию, спорные решения и длинную политическую биографию, чего команда "новых лиц" обычно категорически не приветствует. Президент не раз высоко отзывался об управленческих качествах министра. Он охотно появляется вместе с ним на публике, в том числе во время таких "пиароемких" мероприятий, как торжественная встреча украинцев после обсервации в Новых Санжарах. Арсен Аваков пользуется уважением и доверием Президента, и при этом, можно сказать, является полным его антиподом – и как политик, и как человек. Аваков – это "темная сторона" Зеленского.

Опытный, искушенный и искусный политик Аваков как раз очень внимательно следит за объемом ресурсов власти, которые ему удается аккумулировать в своих руках. Возьмем нашумевшую историю с созданием парамилитарных "Национальных дружин". Министр хоть на словах и отрицал свою причастность к этой инициативе, но одновременно особо и не скрывал, что "Дружины" – это силовое расширение его личного политического влияния. Таков сложившийся, зрелый политический стиль Арсена Авакова. За годы, проведенные в мутных водах украинской политики, Аваков научился виртуозно определять, с кем можно и нужно вступать в открытое противостояние, а с кем, наоборот, следует наладить конструктивный диалог. Министр позволил себе публичную и довольно некрасивую стычку с Михеилом Саакашвили в 2014 году (знаменитое "бе-бе-бе") именно потому, что позиции тогдашнего губернатора Одесской области уже были шаткими. Аваков пережил во власти и Арсения Яценюка, лидера партии "Народный фронт", в рядах которой пришел в правительство, и саму эту партию, и правительство (и не одно), и всех своих партнеров по бывшей правящей коалиции, включая президента Порошенко – именно потому, что сумел вовремя и правильно сделать ставки на президентских выборах 2019 года. Не угадать, но просчитать. Старому министру внутренних дел удалось найти правильный подход и к новому президенту Зеленскому – человеку из другого поколения, другой среды, другого теста. Сегодня Аваков, опытный политик и влиятельный silovik, имеет немалый политический вес и солидную ресурсную базу персональной власти. Убрать Арсена Борисовича со всем этим из властной конфигурации – значит еще больше пошатнуть устойчивость режима.

Арсен Аваков сильно отличается от президента и по своим человеческим качествам. Лидеров такого типа отличат самовлюбленность, бесстрашие и макиавеллевское понимание власти и человеческих взаимоотношений в принципе.

Арсен Аваков сильно отличается от президента и по своим человеческим качествам. Пожалуй, он точнее всех в нынешнем политическом раскладе соответствует профилю так называемой "темной триады" – определенного сочетания черт личности, свойственных деспотичным, авторитарным и токсичным лидерам. Лидеров такого типа отличат самовлюбленность, бесстрашие и макиавеллевское понимание власти и человеческих взаимоотношений в принципе. Полная противоположность Зеленскому, делающему ставку на человечность и эмпатию как главные свои достоинства как личности и политика.

Президент, видимо, склоняется к тому, чтобы использовать Авакова как одну из опор своего режима – пока нет других опор. Но дело в том, что он таким образом достигает лишь иллюзорной устойчивости. Тень, особенно густая, некоторое время может сойти за отдельную "ногу". Однако вакуум власти, так явно обнаруживший себя в процессе ротации правительства, не может существовать долго. Слабость Зеленского – это громкое приглашение к усилению других куда менее томных фигур, менее разборчивых в средствах власти и более жадных к ее ресурсам. Не факт, что на смену "доброму" Зеленскому придет именно "злой" Аваков, все-таки личная популярность политика крайне важна в украинском контексте, а Арсену Борисовичу потребуется еще много хвалебных эфиров на "1+1" и других каналах, чтобы стать всенародным любимцем.

Но нет ничего невозможного. И кто-то точно придет.