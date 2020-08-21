Бессознательная глухота. Почему украинская власть перестала реагировать на обратную связь

Удивительное наблюдение последних двух месяцев. Власть перестала реагировать на обратную связь. От слова вообще.

Такое впечатление, что все от президента до депутатов вступили в особый сговор: никого не слушать, и считать весь поток критики просто фоновым шумом.

Тревожный симптом, честно говоря. Это как организм, который утратил ощущение боли или инстинкт самосохранения. Жди беды.

Возьму на себя смелость поделиться выводами, к которым я пришел за много лет работы в журналистике. Волею судьбы, мне повезло регулярно соприкасаться с представителями центральной власти, не только украинской. И вот что я для себя понял.

Когда ты получаешь власть, едва ли не самое главное — уметь слышать обратную связь.

В чем тут фишка. Власть — это высокоэнергетичная среда. К тебе словно подключают батарейку или даже прямую линию 10 тыс Вольт. Все твои поступки, до этого такие обычные и никому не нужные, вдруг наполняются силой. Они становятся заметны.

В то же время, изнутри ты вроде бы тот же самый. Это все еще ты. Все еще испытывающий сомнения, страхи, обиды, разочарования и прочие впечатления. Ты все тот же. Люди, что случилось?

"Ведь это же я!" — гневно писал мне один известный человек, который внезапно взлетел на очень высокую ступень.

На первых порах внимание обычно позитивное. Тебя начинают узнавать люди на улице. Здороваться. Посматривать с интересом. С радостью жать руку, иногда делать селфи. Как ты реагируешь на это, зависит от твоего типа психики, воспитания и многих других вещей.

Но в какой-то момент ты начинаешь верить. Нет, не в то, что ты великий, а в то, что тебя любят. И с каждым днем ты все больше расслабляешься в океане встречного позитива. И вот ту-то на поверхность выходят незнакомые грани тебя.

Напомню, власть сопряжена с высокой энергией. Благодаря высокой внешней энергии, ты проникаешь в более глубинные слои самого себя. Те, кто работают с собой, понимают, о чем я говорю. Обычный процесс самопознания неторопливый, чтобы ты успел осознать собственные сильные стороны и собственных демонов, живущих на новом этаже.

Но власть - это внезапное погружение. Вместо того, чтобы двигаться с этажа на этаж по лестнице своего внимания, тебя садят в лифт — и бац, после 15-го этажа сразу 89-й.

Ты изнутри видишь себя тем же, что и раньше. И правда, это все еще ты. Но снаружи люди видят, как ты меняешься. Не сильно — у тебя "прорезались" и начинают проявляться две-три новые черты. И эти черты не видны изнутри — ведь ты видишь себя прежним. А вот со стороны — разительные перемены. Бравый капитан Бонапарт превращается в императора Наполеона I. Или вот ты, вчерашний актер, фоткаешься с бабушками из херсонской деревни, которым привез три пакета гречки. Ты видишь вокруг лица, счастливые от возможности видеть тебя и прикоснуться к тебе. И свита твоя — такая прекрасная, все сплошь любящие и преданные люди. Преданные до гробовой доски.

Бывает второй вариант — когда к тебе течет негативное внимание. В тебя плюют, тебя ненавидят. Тебе ужасаются. Тебя презирают. Опять же, зависит от типа личности, но власть все равно дает свой эффект. Ты вроде бы остаешься прежним, но начинаешь действовать из более глубинных слоев самого себя.

И тут гарантированно всплывают какие-то модели поведения, которые ты никогда бы не подумал обнаружить. Условно, ты можешь уйти в засаду и тихо мстить, а можешь идти вразнос, а еще можешь приглашать по вечерам страпонессу, чтобы она снимала излишнее напряжение. И все же, негативное внимание со старта — это гораздо более редкое явление. Обычно власть все же приходит вместе с позитивным вниманием, от которого тебя начинает распирать изнутри. Особенно прекрасно энергия власти бьет по полицейским, браткам, вахтерам, уборщицам, бабушкам во дворе.

А теперь давайте вернемся к ценности обратной связи. В чем она?

Обратная связь обычно негативная. Негатив бывает легким — "ты бы мог это сделать". Бывает тяжелым — "ну ты и @ндон". А бывает убийственным: "ты политический импотент!"

Но в этом-то и фишка. В каком-то из древних еврейских трактатов говорится, что когда человек приходит во власть, его начинают со всех сторон "мочить". А он должен принять это как должное и даже как необходимое. И благодарить, потому что это — помощь, хоть и в такой странной форме.

Ты попал на 89-й этаж, но ты совершенно не осознаешь себя на этом этаже. Более того, ты уверен, что стал лучше. Свободнее, честнее, правильнее. Что ты наконец понял себя и жизнь. И тут ты такой счастливый открываешь окно — и тебе прилетает.

Что в этот момент у тебя поднимается внутри? Гарантирую, что ты в последнюю очередь заподозришь, что делаешь что-то не то. Или даже не делаешь — но по порядку вещей, ты обязан это делать. Социологи называют это "ожидания избирателей".

С одной стороны, люди совершенно не представляют, каково это стать депутатом, министром, президентом и т.д. С другой, они четко перекладывают на тебя свои ожидания, страхи, надежды и — главное — ответственность. Ты думаешь на это: мы так не договаривались. Договаривались... Просто ты не понял.

И вот, в этом энергетичном состоянии ты начинаешь все больше слышать в свой адрес упреки, обвинения, упреки. Иногда это откровенный хейт. Иногда это даже открытая агрессия. Что ты думаешь об этих людях, которые говорят негатив о тебе, настолько чистом и порядочном? Ну конечно, что это ОНИ @ндоны. Это они неправы. Затем, следующим шагом — да пошли они! И свита тут же шепчет: "Да не слушайте, это единичные случаи, это все хейтеры".

Самое большое счастье для любого человека, оказавшегося в такой ситуации, — это умение СЛЫШАТЬ обратную связь, но вычленять из нее рациональное зерно и меняться. Да, тут важно не перегнуть, чтобы не выпрыгнуть из окна от осознания, какое ты дерьмо. Услышать конструктив и учесть его, даже если не сильно хочется.

А еще — не слишком верить в похвалу и лесть, которые так сложно распознать за вывесками восхищения и чистосердечной радости. В таких случаях говорят, что человек прошел испытание медными трубами.

Я считаю, что если ты при власти, тебе обязательно нужен протрезвитель. Человек, который будет тебе давать обратную связь. Подозреваю, шуты у средневековых королей — это прежде всего протрезвители. Потому что ты не оцениваешь трезво ни себя, ни окружающих. Тебе нужен человек, которому ты доверяешь настолько, что примешь от него обратную связь.

Но конечно же, можно и без шутов. В современном мире обратную связь с успехом дают медиа.

Самое плохое — уходить в глухоту. Перестать слышать и принимать обратную связь, руководствуясь при этом некой высокой мыслью о том, что ты делаешь правильное дело, а критики просто мешают. Как выразился Зорян Шкиряк, "повоняют и забудут".

Все вокруг подталкивает держателя власти к этому, но это действительно плохая глухота. Потому что это лишь кажется, что ты сознательно заперся в звукоизолированной комнате и уселся в теплую ванну. Этот процесс — глубоко бессознательный.

К счастью, даже для сидящих в бункере и теплой ванне не все потеряно. Всевышний не без чувства юмора. Он гарантирует каждому обитателю теплой ванной шоки и потрясения. С другой стороны, если ты разумный человек, зачем до этого доводить?

Как говорил герой одного из фильмов, "Я сам". Это — разумно.

ДумайТе.

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Опубликовано с согласия автора.