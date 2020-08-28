Война за 5G. Как Британия становится лидером антикитайских сил в Европе

На наших глазах происходит переформатирование всей системы международных отношений, наши знания об устройстве мира устаревают на глазах. Разлад США и ЕС, неслыханная последние 50 лет конфронтация между членами НАТО в Средиземном море, масштабный кризис всей сразу системы международного права.

Наблюдение за подобными сюжетами полезно как способ выяснить фактические обстоятельства происходящего в мире.

В частности, кто кому действительно союзник, а кто всего лишь ситуативный партнёр или вовсе сателлит. Смысл этих понятий сейчас тоже меняется.

Хорошей иллюстрацией может служить разгоревшийся в середине лета американо-китайский конфликт вокруг контроля над рынком 5G-технологий. Его движущей силой является подготовка нынешней администрации США к полномасштабному, вплоть до прямого военного столкновения, выяснению отношений с КНР за мировое лидерство.

Сети телекоммуникаций и, шире, цифровая среда уже лет десять выделяются руководящими документами ВС США как отдельное поле боя. Государство, резиденты которого производят и обслуживают соответствующие продукты, получают, фигурально выражаясь, надежный плацдарм для отдельных кибератак и целых кибернаступлений.

Передним краем противостояния должны стать сети мобильной связи на основе технологий пятого поколения (5th generation, 5G). Их разработчики обещают качественный и количественный скачок в эволюции виртуального пространства, вызывая и новые надежды, и новые опасения.

В отличие от Евросоюза Соединенные Штаты официально считают Китай не конкурентом, но потенциальным противником. При этом, в отличие от Европы, США полностью зависимы от иностранных разработок в части 5G-технологий. Поэтому в отношении китайских производителей телекомоборудования избрана тактика не сдерживания, но уничтожения.

23 июля госсекретарь Помпео произнес речь, выдержанную в традициях Холодной войны. Он провозгласил что-то вроде крестового похода, нацеленного против "коммунистического Китая" и отдельно - правящей там компартии.

В развитие этих деклараций Государственный департамент обнародовал инициативу "The Clean Network" (англ. "Чистая сеть"), которая предполагает тотальное устранение телекоммуникационного оборудования китайских компаний на территории США и "свободного мира".

На этом фоне формулировки, которые содержит специальный доклад, обнародованный Еврокомиссией, выглядят куда более сдержанным. Но только на этом фоне. Члены ЕС один за другим присоединяются к инициативам США, заявляя о своем намерении существенно ограничить или вовсе избавиться от китайского оборудования в своих 5G-сетях.

Однако пока что европейцы не торопятся переходить от слов к делам. За редкими исключениями они ограничиваются символическими шагами, избегая неизбежных убытков, срыва сроков и прочих издержек.

Единственным исключением оказалась Великобритания, правительство которой запретило закупать новое китайское оборудование с января 2021 года и предписало избавиться от уже имеющегося до конца 2027-го.

Таким образом, Британия присоединилась к весьма небольшой, всего-то пять членов, группе государств, которые прибегли к решительным санкциям против производителей из Китая. Эту группу возглавляют США, а ее участниками являются Австралия, Великобритания, Канада и Япония.

Обращает внимание, что за единственным исключением речь идёт о странах, входивших в состав Британской Империи. Мало того, трое из пяти участников этой группы являются членами Британского Содружества и в настоящее время.

В Украине бытуют весьма приблизительные представления об этом государственном объединении. В частности, распространено мнение о сугубо номинальном, декоративном характере монархической формы правления в странах-членах Содружества. Да, кто не в курсе, и Канада, и Австралия являются монархиями, причем монархом в обоих этих (и многих других) случаях является один и тот же человек. Ее Величество Елизавета II, Божией милостью Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии и иных своих царств и территорий Королева, Глава Содружества, защитница веры. Да-с, милостивые государи, именно она.

Участие британских монархов в жизни своих доминионов незаметно, но вовсе не иллюзорно. Например, в далеком уже от нас но не столь давнем по историческим меркам 1972 году в результате прямых всеобщих равных и абсолютно легитимных парламентских выборов кресло премьер-министра Австралийского Союза занял Эдвард Гоф Уитлэм (Edward Gough Whitlam). Будучи лидером коалиции оппозиционных сил он с места в карьер принялся корректировать и внутреннюю, и, что оказалось для него роковым, внешнюю политику.

Среди прочего, новое правительство попыталось пересмотреть обширные программы сотрудничества Австралии, США и других участников евроатлантического блока в сфере безопасности. Под удар попали программы электронной разведки, системы слежения за спутниками и многое, многое другое. Кабинет Уитлэма вывел австралийский военный контингент из Вьетнама, признал правительство Северного Вьетнама и, в целом, вел вызывающую, по меркам холодной войны, политику.

Спровоцированный политическим противостоянием бюджетный кризис плавно перетек в кризис конституционный. Правящая коалиция и парламентская оппозиция вошли в клинч, который разрешился неожиданным для всех образом.

Генерал-губернатор, представляющий в политической системе Австралии монарха, отправил премьер-министра в отставку, воспользовавшись правом, которое до этого никто не принимал всерьез, считая чисто "бумажным" и "декоративным".

Несмотря на пережитое потрясение, на референдуме в 1999 году большинство австралийцев проголосовало за сохранение британского суверена в качестве главы своего государства. Впрочем, дискуссии на сей счет не утихают до сих пор.

Но вернемся к нынешнему формату антикитайской коалиции. Обращает внимание участие в ней Японии и отсутствие в ней Южной Кореи. Любопытно, что Франция декларирует желание отказаться от китайского оборудования, а Германия противится этому шагу изо всех сил. Наконец, примечательно упорство, с которым бросает вызов мировому гегемону венгр Виктор Орбан. Похоже, у США нет для него ни достаточно крепкой палки, ни по-настоящему вкусного пряника. Учитывая масштаб трений между Украиной и Венгрией, это плохая новость для нас.

Решение премьер-министра Джонстона стало еще одним, уже предельно наглядным выражением особых отношений между Лондоном и Вашингтоном.

Фактически, Великобритания стала лидером антикитайских сил на европейском континенте. Этот факт может быть использован британской дипломатией, чтобы усилить влияние островного государства на континентальные дела. Крестовый поход против коммунизма случается, скажем прямо, не каждый день.

Учитывая острый кризис европейских институтов, противостояние НАТО и КНР может вдохнуть новую жизнь в понятие евроатлантического сообщества, а вышедшая из ЕС Британия - стать центром кристаллизации нового европейского порядка.