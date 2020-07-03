Время больших амбиций. Украине пора определиться, для чего ей независимость

Сегодня Украина занимает в мире не то место, которое заслуживает. Очевидно, что место и современная роль Украины абсолютно не соответствуют ее потенциалу и ресурсам (научным, культурным, политическим, экономическим, географическим). В чем причины? Как мы пришли к такой низкой самооценке? Что произошло с общественным сознанием? Когда это случилось?

Самое расхожее объяснение придумано такое: колониальное прошлое и угнетение. Апелляция к коллективной вине, к исторической вине, к историческому угнетению использует историю в политических целях.

Но нам эти объяснения ничего не дают. Они еще больше занижают самооценку, еще дальше отодвигают Украину от ее подлинного места и той роли, которую Украина призвана играть в мире.

Для чего мы используем независимость? Негативное значение независимости - это "независимость ОТ" (здесь, кстати, сегодня тоже очень много вопросов). Но нужно также спросить о "независимости ДЛЯ". Так бездарно использовать шансы и транжирить свой потенциал - это еще надо уметь! При этом прикрываясь риторикой из арсенала западных либеральных демократий.

Еще вчера Украина делала самолеты (в том числе и такие, как "Руслан"), занималась ракетостроением, строила "Западный запасной аэродром" для "Бурана". Еще вера была сеть академий наук с солидным научным потенциалом. Еще вчера Украина продавала Китаю авианосец. А сегодня продает зерно и лес. Под разговоры о прогрессе и темном советском прошлом. Мелкости задач соответствует и мелкость политики. Политики без амбициозных целей, без амбициозных проектов. Главное "ночь простоять и день продержаться". На пути к "свободе".

Но я не согласен с теми, кто говорит, что все уже потеряно. Я так не считаю. Я убежден, что всегда есть возможности, чтобы измениться и занять свое достойное место в мире и играть свою роль. Что это за место? Что это за роль? Об этом у нас в стране, увы, еще даже не начиналась дискуссия.

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