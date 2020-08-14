5G и параноики. Почему в Украине слышат только тех, кто кричит

На фоне пандемии коронавируса понемногу набирает силу еще одно массовое расстройство здоровья, на этот раз психического. Истерия вокруг 5G спровоцировала многочисленные атаки на оборудование и персонал мобильной связи по всему миру. В ее эпицентре оказалась Великобритания, где количество инцидентов достигает сотни. В Украине пока что дело ограничивается лишь публичными протестами.

В апреле этого года в разделе электронных петиций официального Интернет-представительства Президента Украины появилось обращение №22/092038-е с характерным названием "Заборонити впровадження 5G через вкрай негативне його впливання на здоров`я!". Петиция состоит из одного-единственного предложения: "Без клінічно підтвердженої доказової бази по безпечності даного виду зв’язку просимо не вводити його в нашій країні!"

За два месяца это обращение собрало 25 тыс. подписей и в соответствии с требованиями закона вынудило президента Зеленского дать на него официальный ответ.

Неудовлетворенные заверениями в отсутствии оснований для беспокойства, неравнодушные граждане начали выходить на улицу. В начале августа под зданием Национальной комиссии по регулированию связи и информатизации (НКРСИ) они требовали доказательств, что электромагнитное 5G безопасно для людей, животных и собственности. На сегодняшний день на сайте Комиссии имеется отдельная страница, где собраны соответствующие материалы.

Более того, НКРСИ подготовила и утвердила отдельный план действий в части информирования граждан о безопасности 5G-технологий.

Обращает внимание, сколько усилий и ресурсов органы власти уже потратили и еще потратят (у них есть план!) на то, чтобы помочь гражданам справиться со своими страхами. Не только внутри бизнес-сообщества, но и в экспертной среде сложился консенсус по вопросу о рисках 5G.

На сегодняшний день доказательств какого-то особого вреда от очередного поколения мобильной связи попросту нет. Если речь идет об использовании уже существующих частот и санитарно-гигиенических норм, между 3, 4 и 5G нет никакой разницы.

Эмоции, которыми фонтанируют бдительные граждане по всему миру - это типичная радиофобия, давно и хорошо знакомая операторам мобильной связи. Каждое, буквально каждое поколение мобильных технологий провоцировало аналогичные страхи и протесты. В этом смысле 5G также ничем не отличается от 4G, а то, в свою очередь от 3G и классического GSM.

Готовность властей работать с фобиями резко контрастирует с их публичной позицией по действительно актуальной проблеме. Мошеннические действия с номерами мобильной связи приняли в нашей стране характер эпидемии.

По итогам 2019 года общее количество такого рода инцидентов в Украине оценивается в 60 тысяч. Максимальный разовый ущерб превысил два миллиона гривен для юридического лица и 285 тыс. гривен для лица физического. В первом полугодии 2020 году и только для оформления кредитов на чужие паспортные данные пять крупнейших банков выявили около 2 тыс. случаев успешной кражи номеров мобильной связи. Казалось бы, каких еще свидетельств не хватает?

Тем не менее, НКРСИ трактует граждан, которые просят обратить внимание на соответствующие риски, как "параноиков". Именно такое определение в их адрес прозвучало на одном из общественных слушаний, посвященных изменениям в услуге переноса мобильных номеров.

В чем причина такой разницы в отношении к реальной проблеме? Можно предположить, что причиной этому является масштаб протестной активности. В Украине тебя слышат по-настоящему хорошо только если ты кричишь, особенно матом. Что именно ты кричишь - не важно. Важно, чтобы громко.

Вот так и получается, что государственный аппарат концентрируется на хотелках и галлюцинациях наиболее беспокойной части общества. Параноики рулят.