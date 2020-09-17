Восстание масс. За что развернутся главные сражения в мире будущего

Что продолжает происходить в мире на наших глазах? Следующий акт коллективного безумия. Безумие масс порождает безумие элит. А обезумевшие элиты, желая заручиться поддержкой масс, усугубляют и усиливают массовое безумие.

Об этом я говорю уже давно. Думаю, терапии пока ожидать не следует. Конечно, нынешняя вспышка безумия уляжется, будет сделано много нерационального, аморального и разрушительного. Но это не будет концом самого безумия.

Это будет затишьем перед следующей бурей.

Потому что политика давно превратилась в массовый товар. Политик должен нравиться. Политик должен угождать. Политика давно стала массовой и превратилась в торговлю. В торговлю дешевым товаром.

Потому что массовый человек уже не способен рассуждать. С виду он выглядит вполне рассудительным. Он освоил много умных слов. Он умеет даже выступать перед большим количеством людей. Он — проекция сериалов, компьютерных игр и различных маркетинговых клише.

Наконец, он усвоил набор "правильных идей" и знает, как обмениваться со своими массовыми собратьями флюидами убежденной в своей правоте толпы. Массовым человеком двигают не идеи, не ценности, не смыслы, а инстинкты, запахи, внешние жесты. Это даже не трайбализм. Это что-то более древнее и глубинное...

Потому что когнитивисты всех мастей последние лет двадцать нас учат о том, что у нас нет личности, что у нас нет свободы выбора, что сознание - иллюзия. Что все главные ценности человечества — вымысел и обман. Мы животные, дорогие мои. А с животных и спрос невелик.

Потому что христианство давно гонимо в нашем мире. Христианство — все более нежелательный гость в западном мире.

Потому что рыночные отношения породили рыночное общество и рыночное мышление. Но парадокс в том, что это перерождение взрывает изнутри и сам свободный рынок. Крушение собственности — спонтанное проявление этого чувства. А дальше: отмена полиции, отмена истории, отмена традиционных ценностей.

Следующие шаги — отмена других мнений, отмена различий, отмена рынка. Ведь свободный рынок — один из главных источников неравенства. Поэтому начинать надо не с памятников Черчиллю, Сервантесу и Канту. Начинать надо с рынка. Поводыри масс стыдливо замалчивают этот факт. Но направляемый этими поводырями большой зверь скоро придет и за ними. Кормите его лучше, господа.

Потому что либерализм умер. Мы еще будем с ностальгией вспоминать старых добрых либералов. Скоро будут крушить их памятники и стирать их имена из памяти человечества.

Потому что лозунги о разнообразии и плюрализме уже сегодня ведут к унификации и тоталитарному укладу жизни. Дискуссии невозможны. Аргументы - пережиток прошлого. Главное — "классовое чутье". У нас это уже было. И вот, эта химера возвращается, теперь уже на Западе.

Потому что интеллектуалы потакают массовому человеку наравне с политиками. Конечно, я говорю не обо всех интеллектуалах. Но самые видные и громкие — в первых рядах. Они создают видимость и окутывают туманом реальность.

Это уже не интеллектуальная деятельность, это — "идеологический фронт". Мы это тоже проходили. Но от выпускников курсов красной профессуры это как-то ожидаемо. А вот от мандаринов "лиги плюща" — пока выглядит экстравагантно.

Что ж, добро пожаловать в XXI век! Теперь все яснее, за что и против чего развернутся главные сражения. Борьба будет вестись против всего, что создало человечество за последние несколько тысяч лет. Это будет борьба против цивилизации. Во имя чего? Разумеется, во имя "прогресса". Впереди нас ждут захватывающие события и увлекательные десятилетия.

Отсидеться в идеологическом тылу не получится, не мечтайте.

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Публикуется с согласия автора.