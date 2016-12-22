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Главная » Мнения » Не учат в школе. Когда образование в Украине станет современным
Анна Синящик
журналист
Анна Синящик журналист

Не учат в школе. Когда образование в Украине станет современным

Не учат в школе. Когда образование в Украине станет современным
Фото: Getty Images

Украинской системе образования, в частности, школьному сектору, напоминающему велосипед с костылями вместо колёс, чиновники пообещали пусть не сиюминутный, но заметный апгрейд — до уровня скутера

22.12.16 121
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В сентябре 2018 года, по уверениям Министерства образования, первоклашки пойдут в школу нового поколения. В ту, где учебники, школьная программа и даже зарплаты педагогов будут максимально адаптированы к современным реалиям. А через 12 лет, согласно тем же обещаниям, отечественные вузы сорвут джек-пот в виде нового поколения осознанных, ориентирующихся в тенденциях и реалиях общества абитуриентов. 

А пока чиновники старательно демонстрируют усилия по приближению "момента Х". Старшеклассники будут более детально изучать исторические события периода советской оккупации, а также  начала ХХI века, младшим школьникам справедливо смягчили требования к каллиграфии, а их наставников освободили от ежемесячного оценивания тетрадей. Эти нововведения — далеко не полный список действующих точечных реформ. Однако, увлёкшись новым подходом к предметам традиционным, таким, как история, природоведение или чтение, Минобразования рискует упустить из виду корректировку преподавания информатики — самой инновационной из всех школьных наук.

О необходимости добавить в курс информатики пару новых тем я всерьёз задумалась на прошлой неделе, когда случайно подслушала разговор в очереди к студенческой уборной. Первокурсницы на полном серьёзе обсуждали новость о том, что некий интернет-ресурс, "который никогда не врёт", назвал дату захвата Украины новоиспечённым американским президентом. Грустно и не смешно: неумение отличить серьёзные источники от нагло искажающих факты ресурсов — немалая проблема многих вчерашних школьников. Молодые люди выходят во взрослый мир и тонут в неисчерпаемых потоках ложной, правдивой и полуправдивой информации, становясь лёгкой добычей ботов и манипуляторов.

Возможно, истоки проблемы следует искать в советском прошлом. Воспитанные на строгой информационной диете педагоги старой закалки учат детей поглощать всю доступную информацию, впитывать её, как губка, и только потом разбираться, пригодится ли она, а ещё реже — задумываться, не навредит ли. Мол, ты сначала прочти, а потом решай, верить или нет. А ведь дети и подростки — первые, кого следовало бы обучить отделению зёрен от шелухи, отучить от беспрекословного принятия всего, что им ласково подаёт на блюдечке Всемирная паутина.

"Неумение отличить серьёзные источники от нагло искажающих факты ресурсов — немалая проблема многих вчерашних школьников"

Тем временем на уроках информатики украинские школьники, как и в добрые мирные времена, познают силу графического редактора, наблюдают за скоростью распространения данных в Сети и обучаются методам поиска информации, фильтруя результаты исключительно по техническим параметрам, без учёта реалий гибридной войны.

Учителям истории Минобразования уже предоставило время на то, чтобы их ученики детально, а не впопыхах, как раньше, разобрались в том, что же происходило на территории Украины в первой половине ХХ века. Дело за малым — выделить время на то, чтобы на уроках информатики школьники научились замечать, кто и каким образом пытается исказить действительность в режиме онлайн, и узнали, по каким признакам "отсеивать" псевдоресурсы.

Молодёжь должна понимать, что такое фактчекинг, почему участвовать в кибербуллинге — преступление, а предательство своей страны начинается не со штурма госзданий, а гораздо раньше, со вступления в подозрительные интернет-сообщества и с репостов сепаратистских призывов. Приобретённых на уроках информатики навыков работы с электронными словарями или виртуальными турами по мировым музеям для этого, мягко говоря, недостаточно. А значит, Минобразования есть над чем и ради чего работать: нехватка знаний среди школьников лечится быстрее, безболезненнее и дешевле, чем бытовой сепаратизм среди взрослых.

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