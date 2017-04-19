Битва репутаций. Зачем двигать в президенты чиновника с арестантским браслетом на ноге

Итак, полку президентов-дзюдоистов прибыло. 17 апреля делегаты отчётно-выборной конференции Федерации дзюдо Украины (ФДУ) проголосовали за избрание своим новым президентом Романа Михайловича Насирова. Правда, в отличие от Порошенко и Путина, имеющих в этом виде единоборства настоящие спортивные разряды, отстранённый глава ГФС ни на татами, ни в дзюдоги замечен не был.

Во всяком случае Google на запрос "Роман Насиров, спорт" даёт только одну ссылку — на тренера по карате Roman Nasirov, проживающего в Канаде.

Для чего понадобилось двигать в президенты Федерации чиновника, который пребывает под следствием и ходит с арестантским браслетом на ноге, это вопрос к его адвокатам и пиарщикам.

Хотя даже если бы Насиров был даже трижды чемпионом мира по дзюдо, то для репутации ФДУ такой шаг всё равно является сомнительным.

Правда, в украинском политикуме понятие "репутация", а тем более "безупречная репутация", давно стала таким же весёлым оксюмороном, как и "честный налоговик" или "таможенник-бессребреник"… Как и такое абстрактное для Украины понятие, как "репутационные риски".

Ибо с Романом Насировым связана ещё одна, не такая раскрученная, как новость о дзюдо, история минувшей недели. Точнее, не с самим Насировым, а с Государственным управлением делами (ГУД), за которым числится клиническая (во всех смыслах) больница "Феофания" с бюджетным финансированием в 643 млн грн. Где бесплатно обслуживается чиновничья и политическая "элита".

Там, как вы помните, в начале марта в онлайн-режиме стартовало врачебно-криминальное шоу. Когда ещё неотстранённого главу ГФС, которого хотели арестовать следователи НАБУ, госпитализировали с подозрением на инфаркт миокарда. Потом, по словам одного из его адвокатов Андрея Мельника, ему была сделана операция на сердце. Однако следователи НАБУ в выводах врачей "Феофании" засомневались. И сначала привезли чиновника в Институт кардиологии им. Стражеско, где инфаркт не был подтверждён, а затем успешно доставили в суд, завёрнутым в зелёное одеяло.

Чуть позже диагноз Насирову, поставленный в "Феофании, опровергла и клинико-экспертная комиссия Минздрава.

То есть нанесён сильный удар по репутации лечебного заведения. И по логике вслед за этим должен был начаться стандартный процесс соответствующих министерских процедур. С оргвыводами.

Но поскольку речь идёт об Украине, где честь мундира любой ценой и репутация являются синонимами, был избран иной путь. Эдакая "битва репутаций".

"В украинском политикуме понятие "репутация", а тем более "безупречная репутация", давно стала таким же весёлым оксюмороном, как и "честный налоговик" или "таможенник-бессребреник"

10 апреля на официальном сайте ГУД появляется удивительное сообщение, широко растиражированное СМИ:

"Університетський кардіологічний центр Фрайбурга (Бад Кроцинген, Клініка кардіології та ангіології) підтвердив висновки Клінічної лікарні "Феофанія".

Після оприлюднених результатів Комісії Міністерства охорони здоров’я України щодо правильності діагнозу пацієнта Романа Насірова Клінічна лікарня "Феофанія" Державного управління справами звернулася до іноземних фахівців стосовно незалежної експертизи діагностування та проведеного лікування пацієнта Р. Насірова"…

И далее — "Для мене справа честі довести правильність дій наших лікарів і проведених процедур. Це питання насамперед репутації Клінічної лікарні "Феофанія" Державного управління справами як висококваліфікованого медичного закладу України. У нас лікуються найтяжчі поранені військовослужбовці, пацієнти з усієї України", — зазначив головний лікар Ігор Семенів"...

Понятно, что ради сохранения репутации клиники можно пойти на многое. В том числе и на удар по репутации как комиссии родного Минздрава, так и главного кардиологического института страны.

Правда, некоторое недоумение вызывал тот факт, что об обращении во Фрайбург написали только на сайте Госуправления делами, а не сайте самой клиники "Феофания". Но в итоге ведь важен результат? Да и ГУД как ньюсмейкер выглядит куда солиднее…

Однако триумф длился недолго. Ибо уже 12 апреля Deutsche Welle сообщила, что "Центр серця при Університетській клініці Фрайбурга ніколи не ставив діагноз щодо стану здоров’я Романа Насірова. Цього пацієнта ніколи особисто не оглядав жоден лікар Центру серця"...

Мало того, несмотря на утверждение ГУД о том, что речь шла о диагнозе "пациента Р. Насирова", немецкая сторона заявила: Из "Феофании" им прислали "анонимизированную информацию из истории болезни одного из пациентов […] Действительно ли в документах из истории болезни идёт речь о данных Романа Насирова, мы не знаем".

Однако ни на сайте Госуправления делами, ни на сайте клиники "Феофания" об ответе немецких врачей нет ни слова. Как нет никакой реакции на чиновничьи шалости с документами со стороны главы ГУД господина Куцыка.

А, собственно говоря, зачем? Ну не получилось и не надо. Мы и не такое глотали. И не поперхнулись. Зато у нас теперь есть новый президент Федерации дзюдо с арестантским браслетом на ноге. А президент Федерации конного спорта до бегства за границу — Онищенко, с которым Насиров проходит по уголовным делам…

"Так, а как же репутация? — удивитесь вы. — Ведь это же главная клиника страны. Главное управление делами! Такие уважаемые учреждения — и на тебе. Как им теперь можно верить?"

Однозначного ответа на этот вопрос нет. Ибо репутацию, как и карму, нужно беречь смолоду. И материя эта настолько хрупкая, что переломить её можно легко. Одним неосторожным движением — что в "Феофании", что на татами. И никакое ГУД не поможет.