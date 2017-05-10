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Главная » Мнения » Битва за Днепр. Почему в Украине сохранилась технология организации беспорядков
Ян Валетов
писатель
Ян Валетов писатель

Битва за Днепр. Почему в Украине сохранилась технология организации беспорядков

Битва за Днепр. Почему в Украине сохранилась технология организации беспорядков
Фото: inforesist.org

То, что случилось в Днепре 9 мая, должно было случиться

10.05.17 101
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Когда зло остаётся безнаказанным, оно возвращается.

Наблюдая, как из-за спин "космонавтов" титушки бьют атошников, а потом отскакивают назад, и милиция их не пакует, я вспомнил события возле Днепровской ОГА в феврале 2014-го.

Титушки, "космонавты", разбитые дубинками головы — всё, как тогда.

Скажите, почему до сих пор не наказаны виновные в тех событиях? Что, не достаточно фиксаций на видео? Мы не знаем, кто нанимал титушек? Мы не дали оценку?

Мы сохранили технологию организации беспорядков в неприкосновенности. Наверное, так удобно.

Кому?

Власти.

Какой?

Да любой. Удобно же.

Я уже путаюсь: титушки, они за кого? Нет, против кого они, я понимаю. А вот за кого?

Их нанимает действующая власть, чтобы напакостить оппозиции. Их нанимает оппозиция, чтобы напакостить власти.

Титушкам в этой ситуации хорошо, они востребованы. И, как выяснилось, остаются безнаказанными. И их наниматели — тоже. Ну кто же в здравом уме будет портить такой замечательный инструмент.

Второй вопрос у меня к полиции.

Я помню знаменитый твит господина Авакова: менты — не люди. Наверное, он что-то знал, но не до такой же степени. Мне кажется, что держать ситуацию под контролем, это не бить насмерть одну из сторон, а сделать так, чтобы стороны конфликта не могли соприкоснуться. И полиция прекрасно умеет это делать. Когда хочет.

Допустить мысль о том, что руководители силовых подразделений не знали, что из Кривого Рога и Каменского завезены "лица спортивного сложения", и завезены они с целью силового противостояния, я не могу. Знали прекрасно. Даже если не знали заранее (ну мало ли что, вдруг профессиональное несоответствие), то не увидеть в колонне людей с оранжевыми квадратами на одежде, очень сложно. Журналисты, например, разглядели. Не было времени отреагировать? Так оно было.

"Я уже путаюсь: титушки, они за кого? Нет, против кого они, я понимаю. А вот за кого? Их нанимает действующая власть, чтобы напакостить оппозиции. Их нанимает оппозиция, чтобы напакостить власти"

Я рад, что господин Аваков уволил полицейское руководство области, но мне хотелось бы, чтобы это произошло до столкновений. Потому что профессионалы не допустили бы вчерашних событий. Как в реформированную полицию на такие ответственные и высокие должности попали непрофессионалы? Или в их действиях был умысел? С нетерпением ждём результатов служебного расследования.

Теперь вишенка на торте.

Кто у нас оказался бенефициаром от вчерашних драк и кровопролитий? Несомненно, Оппоблок, социалисты, коммунисты и прочие великие радетели "Бессмертного полка". Я не хочу вдаваться в подробности и споры: 8-го или 9 мая стоит вспоминать о погибших родных, как по мне, о них стоит помнить больше одного дня в году.

"Бессмертный полк" придумали в Томске простые граждане, это уже потом, когда до него дотянулась российская власть, акция стала неискренней и картонной. Задумка была хороша. Что надо было сделать для того, чтобы не было никаких беспорядков и драк? Нужно было провести "Бессмертный полк" по улицам Днепра под патронатом городской или областной власти. С украинскими флагами в колонне. С воинами АТО в колонне. С портретами погибших в той войне близких, которые есть в каждой семье. Сделать так, чтобы не Оппоблок и близкие ему партии получили политические дивиденды, а создать и провести по городу наше, украинское шествие в память о тех, кто сражался в той войне. И не Союз Неизвестно Каких Офицеров получил бы сторонников, а те, кто сегодня взялись управлять процессом.

Я, например, не могу понять, зачем воевать с "Бессмертным полком", позволяя реваншистам устраивать шумные перформансы за наш счёт, если можно бить противника его же оружием? Надо быть не суровее, а хитрее и обращать любые попытки противника расколоть нас против него самого. Разве не прекрасно провести объединяющую украинцев акцию под яростный рёв рекламы врага?

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