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Милан Лелич
политический обозреватель Фокуса
Милан Лелич политический обозреватель Фокуса

Третья ходка. Почему для Украины важен суд и заочный приговор Януковичу

Третья ходка. Почему для Украины важен суд и заочный приговор Януковичу
Фото: tut.by

Хотя украинцы вряд ли увидят экс-президента Виктора Януковича за решёткой, осудить его всё же нужно. Но этого явно недостаточно

12.05.17 101
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4 мая Оболонский райсуд Киева начал подготовительное заседание по делу о госизмене Виктора Януковича. Суд отложили до 18 мая, частично удовлетворив ходатайство защиты беглого президента, которая требовала, чтобы Януковичу дали возможность участвовать в заседании суда из России с помощью видеоконференцсвязи.

Главным политическим шоу лета 2011 года стал суд над Юлией Тимошенко: максимальный ажиотаж со стороны СМИ, многочасовые прямые трансляции заседаний, постоянные драки в зале суда и его окрестностях. Этот процесс был беспрецедентным — впервые в Украине судили политика и бывшего госчиновника столь высокого ранга.

Спустя 6 лет в роли подсудимого оказался заказчик того процесса против Тимошенко. Но ажиотажа это дело вызвало куда меньше — вероятно, потому, что Янукович давно спрятался от правосудия в России. За решёткой третий раз в жизни он вряд ли окажется, а увидеть его можно будет по скайпу: для организации этого сеанса связи суд выделил две недели. Но и скайп-заседания, и вся процедура заочного осуждения, специально разработанная под беглых деятелей прошлого режима, воспринимается как что-то несерьёзное. Что это за приговор, от которого самому подсудимому ни холодно ни жарко? Оболонский райсуд может приговорить хоть к четвертованию — на жизни Януковича в Ростове (или где он сейчас находится) это никак не скажется. Россия вывела себя из сферы действия международного права, так что выдачи Януковича Украине не будет.

Тем не менее осудить беглого президента, пусть и заочно, нужно. Это как с декоммунизацией: одним переименованием улиц и сносом памятников тоталитарное прошлое не преодолеть, но обойтись без этого нельзя. Так и коррупционно-олигархическую систему одним судебным процессом не победишь, но осудить человека, избранного народом на высший пост в государстве, а после уверенно направлявшего это государство к гибели, крайне важно. Тем более что статья обвинения подходящая — "государственная измена". Куда уж символичнее.

"Коррупционно-олигархическую систему одним судебным процессом не победишь, но осудить человека, избранного народом на высший пост в государстве, а после уверенно направлявшего это государство к гибели, крайне важно"

Впрочем, генеральный прокурор Юрий Луценко как идеолог этого процесса наверняка мыслит и другими категориями. Прежде всего финансовыми. Дело в том, что уголовная статья о госизмене предусматривает конфискацию имущества виновного, что даёт возможность пафосно с традиционными для Луценко спецэффектами передать украденное Януковичем в госбюджет. Пока все успехи в этом плане сводятся к вердикту Краматорского суда и полутора миллиардам конфискованных долларов.

Кроме этого генпрокурору к годовщине своего назначения похвастать особо нечем. Почти ежедневные сообщения о поимке его подчинёнными очередного вороватого главы сельсовета или районного чиновника — хороши, конечно, но от Луценко ожидали большего. Да и его собственные амбиции куда масштабнее, даже в рамках нынешней должности. Однако получилось так, что самые вкусные и громкие антикоррупционные дела против крупных чиновников оказались в ведении альтернативных старой прокуратуре структур: Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Луценко остаётся разве что язвить на тему непрофессиональных действий коллег. Но никакие просчёты последних самому генпрокурору заслуг не добавляют. Зато процесс над Януковичем — другое дело. Здесь генпрокурору будет где развернуться, тем более что в виновности подсудимого у общественности сомнений нет. Уже начало процесса, отдельное телеобращение Луценко, специально оборудованный зал для прессы, освещающей суд, доказывают, что пиар-часть процесса будет не менее, а то и более важной, чем юридическая. А в политическом пиаре Луценко толк знает. "Это не будет процессом мести. Ибо мы нуждаемся в справедливости, и пусть торжествует закон", — заявляет Луценко. Но спустя три с лишним года после Майдана жажда справедливости стала ещё острее, и одним обвинительным приговором, пусть даже Януковичу как локальному воплощению зла, тут не отделаешься. Не помогут и миллиардные конфискации.

Пока судят Януковича, его близкие соратники чувствуют себя уверенно и за рубежом, и в самой Украине, например, в качестве депутатов Верховной Рады. Рядовым исполнителям преступлений против Майдана, экс-беркутовцам, суд вместе со следствием дают возможность сбежать в Россию, их товарищи в рядах реформированной полиции с удовольствием кладут АТОшников лицом на землю, а координаторы титушек времён Майдана вообще становятся полицейскими шишками. Но решить все эти проблемы куда сложнее, чем осудить Януковича заочно. Пиар здесь не сделаешь.

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