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Главная » Мнения » Шоб мы так жили. Инструкция Владимиру Гройсману перед поездкой в Израиль
Андрей Капустин
журналист, публицист
Андрей Капустин журналист, публицист

Шоб мы так жили. Инструкция Владимиру Гройсману перед поездкой в Израиль

Шоб мы так жили. Инструкция Владимиру Гройсману перед поездкой в Израиль
Фото: УНИАН

Как Израиль заботится о своих гражданах, пострадавшим от враждебных действий, и почему этот опыт пригодился бы Украине

13.05.17 49
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Похоже, 14 мая отменённый в начале года официальный визит премьер-министра Украины Владимира Гройсмана в Израиль таки состоится.

Отмена, напомним, была вызвана резкой реакцией Тель-Авива на поддержку Украиной антиизраильской резолюции ООН, связанной с запретом строительства новых поселений.

До этого Украина воздержалась от голосования в ЮНЕСКО за резолюцию, отказывающую израильтянам в праве на главные святыни иудаизма — Стену плача и Храмовую гору.

Однако 2 мая при очередном голосовании в ЮНЕСКО, отказывающей Израилю уже в праве на всю столицу государства — Иерусалим, Украина выступила против.

Так что Владимир Гройсман сможет посетить Стену плача с чувством глубокого удовлетворения.

При этом он не должен забывать не только о том, что Второй храм, частью которого является Стена плача, был освящён в 516 году до нашей эры, а и о том, что Израиль воюет уже 69 лет. То есть с момента основания нынешнего государства и по сей день.

Так что делать особый акцент на том, что Украина четвёртый год ведёт войну с Россией и поэтому нуждается в деньгах, не стоит.

Ибо Израиль, невзирая на 69 лет войны, стал одной из наиболее преуспевающих стран, создав мощную экономику и одну из лучших в мире армий.

Понятно, что четвёртый год нашей войны и семидесятый — израильской, сравнивать сложно. Но, как показывает практика, использование чужого опыта всегда лучше, нежели опыт своих ошибок.

И вот здесь Гройсману было бы нелишне загодя поинтересоваться, как воюющий десятилетиями Израиль решает проблемы своих граждан, находящихся в постоянной зоне риска, связанной с обстрелами и терактами.  

То есть понять, какими могут быть отношения граждан и государства, которое они содержат. И спросить об этом непосредственно у тех, кто эти правила реализует на практике. Поскольку в Украине эти отношения имеют довольно извращённый характер.

И число беженцев как из оккупированного Крыма, так и из захваченных прокремлёвскими террористами ОРДЛО, а также прифронтовых районов исчисляется сотнями тысяч.

Так вот, базовым израильским документом является  Закон "О помощи пострадавшим от враждебных действий". Помощь эта включает в себя выплату денежных пособий и компенсаций, оплату медицинских услуг, психологическую помощь, реабилитационные программы, льготы при покупке квартиры и помощь в оплате текущих жилищных расходов.

"Понятно, что четвёртый год нашей войны и семидесятый — израильской сравнивать сложно. Но, как показывает практика, использование чужого опыта всегда лучше, нежели опыт своих ошибок"

Под действие закона подпадают лица, пострадавшие в результате взрывов, обстрелов и прочих военных и террористических действий со стороны враждебных Израилю государств и террористических организаций.

При этом закон распространяется как на граждан и жителей Израиля, так и на иностранцев, работающих у израильского работодателя, пострадавших на территории страны, Иудеи, Самарии и сектора Газа или за рубежом. А также на законно пребывающих в стране туристов, пострадавших на территории Израиля или на территории Иудеи, Самарии и сектора Газа.

То есть применительно к нашим реалиям — на территориях ОРДЛО.

А ещё израильтяне, пострадавшие от терактов за рубежом, в случаях, когда теракты совершены организациями, провозгласивших своей целью нанесение ущерба Израилю, тоже подпадают под действие закона и имеют те же права, что и пострадавшие от терактов на территории страны.

Так что вот вам, господин премьер-министр, домашняя израильская заготовка для свежей законодательной инициативы, которую Кабмин под вашим руководством может инициировать в Украине:

— при ранениях, вызвавших полную или частичную потерю трудоспособности, если была установлена инвалидность, пострадавший имеет право на получение пособия или единоразовой компенсации — в зависимости от установленного процента инвалидности. Лицам, получившим инвалидность от 10% до 19%, выделяют единоразовую выплату. Начиная с 20% инвалидности, выплачивается ежемесячное пособие;

— пострадавшим в терактах оплачиваются расходы на получение медицинских услуг, связанных с ранением: первую медицинскую помощь; госпитализацию, лечение в любом медицинском учреждении, признанном министерством здравоохранения (не частном), и реабилитацию. Кроме этого, компенсируются расходы на лекарства и медицинское оборудование; передвижение пострадавшего в связи с оказанием ему медицинской помощи.

Оплаченная помощь психолога — это отдельная и предельно важная, охваченная законом тема.

Как, кстати и стоматология. Поскольку:

— на финансирование стоматологических процедур имеет право инвалид со степенью особой инвалидности 100% либо со степенью инвалидности 50% и выше в результате ранения в голову, либо со степенью 20% и выше в результате психологической травмы.

"Украина планировала выделить оставшимся участникам Второй мировой войны по случаю 9 Мая по 170 грн ($6,5), а потом расщедрилось аж до четырёхсот ($15,3) — на этом фоне израильский закон выглядит сюжетом фантастического романа"

Но и это не всё:

— пострадавшим, имеющим степень инвалидности 20% и более, предоставляются субсидии на приобретение новой профессии либо на получение образования. Также можно получить помощь на развитие собственного бизнеса (но выбрать можно что-то одно);

— жертвы враждебных действий, ставшие инвалидами, имеют право на помощь в изменении условий проживания в соответствии с новыми потребностями (более низкий этаж, дом с лифтом и т. п.); 

— при инвалидности 100% на покупку первой квартиры либо при необходимости сменить жильё в соответствии с новыми потребностями полагается единовременная выплата в эквиваленте $14 200;

— родственники пострадавшего от враждебных действий — родители, дети и супруги, а также братья и сестры — имеют право на оплату затрат на проезд, питание и ночлег в том случае, если пострадавший госпитализирован в состоянии средней тяжести, тяжёлом или критическом. Если в больнице имеется кафетерий, то для оплаты питания предоставляются специальные ваучеры, если же он отсутствует, то выдаются наличные деньги;

— в большинстве больниц существуют гостиницы, где можно переночевать, если же отеля нет, Служба национального страхования оплачивает пребывание в обычной гостинице. Будут оплачены и отсутствие на рабочем месте, и услуги няни — с момента ранения до того дня, пока состояние пострадавшего будет требовать присутствия родных в больнице.

Отдельная новелла — это родственники:

— супруги и дети погибших в результате вражеских действий имеют право на получение постоянного ежемесячного пособия и социальных льгот;

— дети, лишившиеся обоих родителей, в возрасте до 27 лет имеют право на ежемесячное пособие в размере 106,9% от зарплаты государственного служащего 19-го разряда по разрядной сетке управленческого аппарата. Сумма пособия эквивалентна $2465;

— дети, лишившиеся обоих родителей, в возрасте от 27 до 37 лет имеют право на ежемесячное пособие в размере 80% от размера пособия, выплачиваемого сироте в возрасте до 27 лет. Сумма пособия — эквивалент $1972;

— льготы распространяются на лиц, лишившихся обоих родителей, в возрасте до 37 лет.

Причём, господин премьер-министр, всё это касается исключительно гражданского населения. А как Израиль заботится о тех, кто защищает страну с оружием в руках, это отдельный разговор.

Понятно, что, когда Украина планировала выделить оставшимся участникам Второй мировой войны по случаю 9 мая по 170 грн ($6,5), а потом расщедрилось аж до четырёхсот ($15,3), такой израильский закон выглядит сюжетом фантастического романа.

Однако это реальность. Находящаяся в трёх часах лету от Киева. Неужели Украина не в состоянии начать двигаться в этом направлении?

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