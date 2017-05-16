Цукерберг следующий. Зачем президент Украины решил высечь море за цунами

Если завтра СНБО решит, что безопасности Украины вредят слишком ранние восходы или, наоборот, слишком поздние закаты солнца, а глава государства своим указом эти процессы начнёт регулировать, не удивляйтесь. Такое в истории человечества наблюдалось не раз.

И касалось также дождя, засухи, снега, самумов и цунами и даже в воробьев в маоцзэдуновском Китае.

Просто раньше на обуздании стихии специализировались придворные колдуны с шаманами, а в наши дни эту роль взяли на себя политтехнологи.

Так что попытка на уровне президентского указа заблокировать в Украине работу российских соцсетей "Одноклассники" и "ВКонтакте" вместе с российским сервисом "Яндекс" — это примерно то же самое, что обязать Гидрометцентр публиковать в январе июльские погодные показатели. Будучи уверенными, что граждане радостно выйдут на улицу в шортах и футболках.

И не потому, что эти соцсети являются лидерами в украинском сегменте интернета. И не потому, что их работа в Украине намного опаснее, чем российские ДРГ на линии фронта и с этим нужно что-то срочно делать.

А потому, что на дворе XXI век.

Даже несмотря на то, что речь идёт об Украине.

И несмотря на то, что Пётр Порошенко не далее как 14 мая заявил на пресс-конференции, что сегодня в Украине наблюдается такой уровень свободы слова, какого не было за все 25 лет новейшей истории государства.

А, как известно, одной из базовых составляющих свободы слова является свободный доступ как к самой информации, так и её обмен.

Свободный, заметьте, доступ. А не регулируемый чиновниками. Чему явно противоречат положения указа о блокировке соцсетей.

Поскольку, во-первых, Украина не только не Китай или Северная Корея, но даже не Россия.

"С одной стороны, в запрещённых соцсетях имеется хорошо организованная антиукраинская истерия. Но с другой — не менее жёсткая антикремлёвская риторика со стороны наших пользователей"

Где путинский режим без особых успехов уже который год пытается оседлать интернет с помощью Роскомнадзора. И идти по путинским граблям — путь для власти пусть и заманчивый, но не самый продуктивный.

Во-вторых, практика показывает, что в Украине любой беспредел, рождённый во властных кабинетах, рождает резкое противодействие. Что вам подтвердит любой Янукович.

В-третьих, возникает вопрос: зачем нужно было так подставлять Украину, которая только поднялась в рейтинге стран с условно свободным интернетом?

Тем более что с точки зрения информационной войны соцсети — это медаль о двух сторонах.

То есть, с одной стороны, да, в запрещённых соцсетях имеется хорошо организованная антиукраинская истерия. Но с другой — не менее жёсткая антикремлёвская риторика со стороны украинских пользователей.

Которую, кстати, должны были поддерживать и хвалёные "информационные войска" Министерства информации. У министра Стеця, что, деньги на ландскнехтов кончились? Или началось массовое дезертирство?

Плюс возможность для спецслужб отлавливать и отслеживать разных уродов.

Об экономической составляющей запретного указа вообще разговор особый.

Поскольку соцсети — это не только "битвы троллей-ботов-патриотов", но и очень большие деньги в виде абсолютно неполитических страниц средних и малых бизнесов, интернет-магазинов и прочих виртуальных МАФов, где люди научились самостоятельно зарабатывать. Причём этот бизнес-компонент налаживался задолго до 2014 года. А потеря налаженной клиентуры чревата утратами прибыли, а то и банкротством. В чём, кстати, могут быть заинтересованы крупные игроки интернет-торговли. Равно как и крупные игроки в провайдерском бизнесе. Ибо указ может ударить по небольшим провайдерам, обязав их приобретать блокирующее оборудование, чего они не смогут потянуть.

"Запретный указ не остановит информационную войну России против Украины"

Как в Украине работают монополисты, думается, рассказывать не надо.

Да, конечно, можно возразить: пребывать с врагом на одном информационном гектаре — это непатриотично и нужно уходить на тот же Facebook.

Правда, ответ чреват встречным вопросом: а на какой гектар ушли те, кто продолжает спокойно торговать с Россией? Что делать с поставками угля, газа, электроэнергии? Не говоря уже потоках контрабанды? Что вообще с так и не расторгнутым Большим договором с Россией?

Но наибольшее омерзение вызывает даже не желание высечь море за цунами. А привычная для украинской власти избирательность.

Судите сами. Крики и плачи по поводу того, что, скажем, антиукраинские группы и страницы "ВКонтакте" имеют от нескольких десятков до нескольких сот тысяч подписчиков, на первый взгляд, конечно, впечатляют.

Но аудитория того же телеканала "Интер" насчитывает миллионы зрителей, которые потребителями интернета не являются. Зато являются потребителями дармовой предвыборной гречки. Кстати, а где список сотен антиукраинских сайтов, составление которых анонсировал министр Стець в начале марта?

Почему не заблокированы сайты ТАСС и РИА "Новости", чьё представительство спокойно работает в Киеве?

Почему продолжают спокойно работать ресурсы Медведчука и Курченко? Где выставляются новости со ссылками на "мнения" пребывающих в розыске соратников Януковича.

И список этих обращённых к власти "почему" практически бесконечен.

И ещё. Известно ли тем, кто инициировал указ, о сотнях программах, схем и способов, позволяющих обходить любые интернет-запреты типа веб-прокси или анонимайзеров? В сети их более чем навалом. И скачать их можно бесплатно.

Так что в том, что запретный указ не остановит информационную войну России против Украины, можно не сомневаться. Ну переместятся поля битв в Facebook… И что, следующим попробуют уложить Цукерберга? Вполне возможно.