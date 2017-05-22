Отцы и дети. Почему Петру Алексеевичу вряд ли удастся стать украинским Петром І

Власть, похоже, больше не бросает вызов воле и мужеству или хотя бы мудрости и благоразумию зрелых людей

Президент Порошенко заявил, что "ЕГО украинскому народу не нужны российские социальные сети". Опять игра в "отца нации"?

В этой игре в своё время с треском проиграл Ющенко, который тоже любил порассуждать о "СВОЕЙ нации". Но Петру Алексеевичу вряд ли удастся стать украинским Петром І, хотя он тоже стремится прорубить окно в Европу. И вот почему.

Несмотря на ажиотажный спрос на консервативные и патриархальные ценности, охвативший сегодня многие страны, лидеров патриархального типа у власти осталось не так много. Да, многие пытаются имитировать отеческий стиль управления, но к кому из них можно применить слово "отец"? Это раньше, куда ни кинь, всюду можно было найти или отца нации, или отца-основателя, или царя-батюшку. Сегодня всё изменилось.

Пришла мода на лидеров в стиле "золотых мальчиков". Джастин Трюдо и Эммануэль Макрон каждый по-своему воплощают эту идею, но у них много общего: молодость, вера в возможность лучшего мира, трогательно почтительное отношение к женщинам. Даже правительства они сформировали похожие по составу и по задумке.

Ещё сейчас в тренде лидеры, подкупающие какой-то грандиозной простотой предлагаемых решений. Такие любят рубануть с плеча, особо не заморачиваясь скучными просчётами последствий, чувством вины и бременем ответственности за судьбы мира. Это такой тип Незнайки — берутся и врачом стать, и механиком, и художником, и музыкантом. Подумаешь, что там сложного? Главное — петь громче.

В Соединённых Штатах профессиональное сообщество психиатров и психологов всерьёз подвергает сомнению психическую адекватность Дональда Трампа. От постановки клинического диагноза их удерживает профессиональная этика и судебная практика. Но некоторые особо тревожащие черты 45-го президента США специалисты готовы обсуждать открыто: импульсивность, грандиозность самооценки, склонность ко лжи, болезненное восприятие критики. Да и в рядах Республиканской партии идут дискуссии об эмоциональной зрелости президента, которого они по недосмотру выпустили в песочницу большой политики.

"На смену скучным, но надёжным отцам в современную политику потянулись вечные дети. Потому что власть, похоже, больше не бросает вызов воле и мужеству или хотя бы мудрости и благоразумию зрелых людей"

Но это на фоне чопорного североамериканского истеблишмента Трамп выглядит подозрительно. А в Украине все вышеперечисленные качества являются скорее политической нормой. Импульсивность и плохой самоконтроль — визитная карточка отечественного политикума. Народные избранники часто крайне плохо владеют своими чувствами, отличаются повышенной обидчивостью и возбудимостью, придумывают друг другу обидные прозвища, любят похвастать дорогими игрушками. Это признаки всё той же незрелости — эмоциональной и личностной. Даже не замеченный в особом инфантилизме президент Порошенко не сумел сдержать проявления детской радости в момент подписания соглашения о безвизе. О депутатах Гаврилюке и Парасюке, которые в инфантилизме замечены неоднократно, и говорить нечего. Услышали обидное слово — и сразу врезали. Стимул — реакция, без лишних рефлексий.

Но не только импульсивность выдаёт в лидере ребёнка-переростка. Даже в самых серьёзных мужах, которые и свою, и тысячи чужих жизней положили на то, чтобы казаться суровыми, могучими титанами духа и мысли, нет-нет да и проглянет детскость. Путин с Песковым, задумавшие кокетливый слив видеозаписи, где российский президент играет на рояле, коротая время в ожидании встречи с лидером Китайского народной республики, действовали в привычной им парадигме "Май нейм из Бонд. Джеймс Бонд". В том смысле, что лидер РФ — это такой суперагент 007, суровый непроницаемый интеллектуал с тонкой душевной организацией. Но вряд ли они рассчитывали получить вместо этого "эффект Незнайки". Сгорбленный немолодой человек неловко играет на рояле двумя пальцами песенку времён своей молодости. И во всём этом такое одиночество, такой отчаянный призыв миру: смотрите, как я могу.

На смену скучным, но надёжным отцам в современную политику потянулись вечные дети. Потому что власть, похоже, больше не бросает вызов воле и мужеству или хотя бы мудрости и благоразумию зрелых людей.

Теперь власть — это волшебная палочка, позволяющая получать от других всё что угодно. Хочешь восхищения? Будет тебе всеобщее восхищение. Хочешь беспрекословного послушания стаи? Пожалуйста! Хочешь узнать Самую Важную Тайну? Не вопрос. Даже бессмертие, если постараться, можно получить. Власть позволяет вертеть окружающими, заставлять их петь и плясать под свою дудку, высмеивать их неловкость, подталкивать к совершению подлостей и гнусностей, пресмыкаться и унижаться. Но горькая правда в том, что по-настоящему ценное люди дарят друг другу добровольно и безвозмездно. И власть с её безграничным арсеналом принуждения к чему угодно тут бессильна. Принуждение к миру, уважению или любви? Смешно, право слово. Власть — это грандиозная обманка.

Постаревшие пресыщенные дети, которые получили в подарок весь мир, но этот мир оказался пустышкой. Ведь в нём так и не нашлось того, что они так страстно искали всю жизнь…