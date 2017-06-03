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Главная » Мнения » Поле брани. Готовы ли украинцы заплатить за своё примирение такую же цену, как испанцы
Ян Валетов
писатель
Ян Валетов писатель

Поле брани. Готовы ли украинцы заплатить за своё примирение такую же цену, как испанцы

Поле брани. Готовы ли украинцы заплатить за своё примирение такую же цену, как испанцы
Долина павших в Сан-Лоренсо-де-Эль-Эскориаль

Все ненавидели всех. Правые дрались с левыми, баски и каталонцы с кастильцами…

03.06.17 2600
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Гражданская война в Испании 1936–1939 годов унесла полмиллиона жизней. Полмиллиона испанцев погибли в гражданском конфликте, и немалая часть из них полегла не на поле брани, а во время политических репрессий, проведённых обеими сторонами. Сотни испанских городов лежали в руинах, и все ненавидели всех.

К смерти испанцев приложили руку не только свои левые и правые, но и нацистская Германия с коммунистическим СССР. И добровольцы-волонтёры с обеих сторон — всем им земля стекловатой. В результате кровопролитной братоубийственной войны верх одержали сторонники Франко, и Испания, к счастью для её народа, не участвовала во Второй мировой. Плох был каудильо или хорош, но он правил до 1975 года, до самой смерти.

"Наивно ожидать, что смерть Франко создаст чудо. В политическом будущем Испании я вижу много тьмы и почти никакого света; мой прогноз однозначно пессимистический", — писал в 1976 году известный испанский социолог Хосе Амодия в книге "Политическое наследие Франко".

И Амодия был близок к истине.

Все ненавидели всех. Правые дрались с левыми, баски и каталонцы с кастильцами. Набирала ход чудовищная инфляция, экономика агонизировала, и не было в Испании темы важнее, чем выяснить, кто именно прав, а кто виноват в её гражданской войне. Всё остальное было побоку, несущественно, неважно. Террористы ЭТА взрывали бомбы, в ход шли автоматы, ножи, ружья, газетные статьи. Ненависть — вообще весьма увлекательная игрушка для масс. Ничто так не радует голодного обывателя, как кровь политического противника на мостовой. Испания медленно скатывалась в новую гражданскую войну.

К сожалению, это не понимали на улицах.

К счастью, это понимали во дворце Монклоа.

Именно в этой резиденции короля Хуана Карлоса при участии всех политических сил Испании (кроме баскских сепаратистов из правого крыла неофранкистской партии Alіanza Popular і Batasuna) был подписан пакт национального согласия, получивший название Пакта Монклоа.

"Главное не сиюминутное. Не принадлежность к партии. Не приверженность левой или правой идее. Не язык, на котором вы любите или спорите"

Основные его участники брали на себя определённые социально-экономические обязательства, при этом идя на обоюдные уступки. Оппозиция предоставила правительству мандат на проведение жёстких антиинфляционных мер, включая замораживание заработной платы, снижение расходной части бюджета, ограничение кредитов убыточным предприятиям. Но и правительство брало на себя определённые обязательства: внедрить систему прогрессивного налогообложения, реорганизовать финансовую систему, принять меры по борьбе с безработицей, расширить свободу слова, усилить парламентский контроль над государственными средствами массовой информации.

Был определён и срок "перемирия" — один год. Благодаря мощной поддержке со стороны всех общественных организаций, профсоюзов, церкви очень скоро Пакт Монклоа получил одобрение подавляющего большинства общества. Он был чуть ли не единодушно проголосован депутатами в парламенте как закон.

С этого момента начался экономический подъём Испании, масштабные реформы и преобразования в самом обществе, открывшие ей дорогу в будущее и Евросоюз.

Чуть не забыл! В первую очередь пакт предусматривал примирение в вопросах понимания испанской истории и прекращение поиска правых и виноватых в гражданской войне. Полмиллиона жизней — достаточная плата за возможность примирения.

В Долине павших в Сан-Лоренсо-де-Эль-Эскориаль, в огромном мемориале, возведённом в память о погибших в гражданской войне, покоятся коммунисты, анархо-синдикалисты, анархисты, монархисты, социал-демократы, фашисты и интернационалисты. Здесь же лежат каудильо Франко и отец всех фалангистов Хосе Антонио Примо де Ривера.

И над всеми ними поставлен огромный памятный крест. И одна надпись служит им всем эпитафией: "ОНИ ЛЮБИЛИ ИСПАНИЮ".

Даже в момент противостояния внешней угрозе, даже в момент отражения прямой агрессии, даже в момент, когда взаимоотношения внутри общества поляризованы и когда в любом чужом мнении нам слышится запах селитры, помните о том, что вы любите, соотечественники. Не о том, что ненавидите, а о том, что вас объединяет.

Главное не сиюминутное. Не принадлежность к партии. Не приверженность левой или правой идее. Не язык, на котором вы любите или спорите. Власть временна — земля и небо над ней вечны. И любовь к этой земле и этому небу — то, что определяет цели и суть человека.

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