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Милан Лелич
политический обозреватель Фокуса
Милан Лелич политический обозреватель Фокуса

Порт назначения. Зачем Украине курс на вступление в НАТО

Порт назначения. Зачем Украине курс на вступление в НАТО
Фото: УНИАН

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, согласно которому утвержден курс на вступление в НАТО. Но НАТО — это ведь не только про армию, это ещё и про демократию. В плане демократических реформ в Украине ещё работы непочатый край

07.07.17 60
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"Да никогда нам не дадут безвиз, кому мы нужны!", "Какой может быть безвиз с воюющей страной?", "Вот получим безвиз, и что, зарплаты с пенсиями сразу вырастут?!" — последние три года убеждали украинцев многочисленные политики, эксперты и прочие лидеры мнений. В итоге безвиз получен. Теперь одной из целей украинской внешней политики Верховная Рада обозначила вступление в НАТО. Появилась новая тема для натужно-скептических комментариев, которые озвучивают те же самые ЛОМы, по тем же шаблонам. "Да никогда мы не станем членом НАТО, кому мы там нужны!", "Какое может быть членство в НАТО для воюющей страны?", "Вот решили стать членами НАТО, и что, зарплаты с пенсиями сразу вырастут?!" — вещают они уже целую неделю.

Это простой, но эффективный приём воздействия на неокрепшие умы: придумать миф, а потом громко его развенчивать. Например, о том, что безвиз не даст украинцам права работать в Европе, и это, оказывается, настоящая "зрада" — хотя свободный въезд в ЕС для нас изначально не предполагал возможного трудоустройства без виз. Учитывая, что евроатлантическая интеграция Украины по сути только начинается, генерировать новости о том, что "в июле Украина не станет членом НАТО", можно хоть каждый день. И такие новости постоянно будут подкармливать сидящего в маленьком украинце внутреннего зрадофила: ну вот, опять нас обманули и никуда не берут. Хотя никто пока не обещал. 

В июле Украина действительно не станет членом НАТО. И в августе не станет, и в декабре, и через год, и через два, и, скорее всего, даже через пять. Смысл принятого парламентом решения вообще не в этом.

Впервые Украина провозгласила членство в НАТО своей целью ещё в 2003 году, при Леониде Кучме, в 2010-м отказалась от этого при Викторе Януковиче. Фактически это был шаг навстречу дальнейшему сближению с Россией, народу же объясняли, что мы не хотим никого провоцировать, хотим со всеми дружить. Дружба закончилась сразу после того, как народ выгнал лояльного Кремлю президента, началась открытая агрессия. То, что на четвёртом году войны наша страна  с учётом несоизмеримости военного потенциала Украины и РФ до сих пор не отказалась от формального нейтралитета, — абсурд­но. Так что парламент лишь исправил геополитическую ошибку.

Пока сделан первый и самый лёгкий шаг. "Необратимый цивилизационный выбор", о котором говорят на Грушевского и Банковой, — вполне определённое понятие. Но лишь в том случае, если этот выбор реализовать на практике. Сделать это намного сложнее.

"То, что на четвёртом году войны наша страна с учётом несоизмеримости военного потенциала Украины и РФ до сих пор не отказалась от формального нейтралитета, — абсурдно"

НАТО — это ведь не только про армию, это ещё и про демократию. В плане демократических реформ в Украине ещё работы непочатый край. Да и сама армия, пусть и куда более мощная, чем в 2014 году, тоже далека от натовских стандартов. Многие страны — члены Альянса не горят желанием принимать в свои ряды нового проблемного союзника, которым видят Украину, особенно если это нежелание щедро стимулирует Москва. Шансы воюющей страны стать участником НАТО скорее теоретические.

Эта история затянется на много-много лет. Кто знает, какими тогда будут настроения на Западе, что будет происходить в Крыму и в Донбассе, останется ли, в концов концов, на карте российское государство в нынешних границах и каким оно будет.

Важнее другое — это обязательства, которые наша страна должна будет взять на себя в рамках курса на евроатлантическую интеграцию. Как показывает практика, например, история с получением безвиза, без неусыпного контроля и постоянных пинков со стороны Запада украинская власть предпочитает никуда не двигаться. Будут обязательства, значит, двигаться придётся, причём в правильном направлении. Радость от получения безвиза скоро приестся, народ потребует новых побед, реальных и символических, например, получения Плана действий по членству (ПДЧ) в НАТО. В интересах власти этих побед добиться, хотя бы из рейтинговых соображений.

Это тот случай, когда достижение далёкой цели не менее важно, чем дорога к ней. Как получение безвиза стало приятным бонусом на пути в Евросоюз, так и эффект от укрепления армии и демократических реформ страна почувствует ещё в процессе (если, конечно, на парламентской декларации всё не закончится). Поэтому двигаться к НАТО надо уже сейчас, не дожидаясь, пока Альянс раскроет нам свои объятия. Евросоюза это тоже касается.

Римлянин Сенека-младший в своих "Письмах к Луцилию" указывал: "Если человек не знает, в какой порт он плывёт, никакой ветер не будет ему попутным". С портом назначения вроде бы определились, осталось не ждать попутного ветра, а сильнее налегать на вёсла.

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