Время героев. Умение прощать — не самая популярная черта славянских характеров

Я в принципе понимаю поляков, которые плохо относятся к Бандере и Шухевичу. Борьба за независимость Украины от Польши, как и борьба Польши за полонизацию Украины, была кровавой, состояла из терактов, диверсий, репрессий, выселений и межэтнических конфликтов.

Причём если пытаться сохранить хоть какую-то объективность, то в конфликте обе стороны проявили себя не самыми гуманными с общечеловеческой точки зрения.

Украинские повстанцы не были образцом благочестия. Польские колонизаторы не отличались мягкостью и отзывчивостью. Пролилось немало крови — у всего были свои причины и последствия.

Если вспомнить, как до того, в XIX — начале XX веков, польские повстанцы боролись с российскими оккупантами, какие методы использовали, как грабили, стреляли и взрывали, то становится понятным, что ничего нового никто не придумывал.

Безданское ограбление — ограбление почтового поезда на станции "Безданы", совершённое 26 сентября 1908 года боевиками Польской социалистической партии под руководством будущего национального героя и главы государства Юзефа Пилсудского. Польские революционеры активно участвовали в революции 1905–1907 годов. В 1908-м Юзеф Пилсудский при поддержке австрийских властей организовал в Кракове военную школу, где подготавливались bojówki (боевые организации) Польской социалистической партии. Только в 1906 году боевые организации, насчитывавшие 750 человек, действовавшие в бывшем Царстве Польском, убили или ранили 1000 русских чиновников. Значительную часть операций революционеров составляли экспроприации.

Кстати, Израиль создан с помощью террора, и англичане имеют право обижаться. Англичане вообще должны обижаться на многих — кто только их не взрывал.

В 1940 году в бухте возле Хайфы члены "Хаганы" взорвали корабль "Патриа", чтобы саботировать насильственную перевозку британцами нелегальных еврейских иммигрантов на остров Маврикий. Планировалось повредить взрывом один из отсеков, однако пробоина оказалась намного больше, чем было рассчитано, и свыше 250 еврейских беженцев, находившихся на судне, утонули.

"Не Бандера приехал на территорию СССР и стал "мочить в сортире" советских граждан, которых он знать не знал до 1939 года. Всё было с точностью до наоборот"

16–18 мая 1941 года ввиду опасности потенциального германо-итальянского вторжения в Палестину "Хаганой" были созданы "ударные роты" (плуггот махац — "Пальмах") под командованием Ицхака Саде. Первоначально были сформированы две роты под командованием Игала Алона и Моше Даяна, год спустя их число было доведено до шести.

Весной 1941-го бойцы "Хаганы" под британским командованием осуществили ряд диверсионных рейдов в вишистскую Сирию. В одной из операций в Сирии был ранен и потерял глаз Моше Даян. Отряды "Пальмаха" принимали участие в подавлении пронацистского мятежа в Ираке. Многие члены "Хаганы" вступили добровольцами в британскую армию и созданную в сентябре 1944 года Еврейскую бригаду.

В 1944–1945 годах в рамках операции "Сезон" члены "Хаганы" похищали членов "Эцела", отвозили их в свои кибуцы, где допрашивали, иногда избивали (один из похищенных, Йедидья Сегаль, был убит). Информация о 700-х членах "Эцела" была передана британской полиции для их ареста, около ста бойцов непосредственно выдали мандатным властям.

2 июля 1946 года объединённое "Движение еврейского сопротивления", в которое входила и "Хагана", спланировало взрыв в гостинице "Царь Давид", где располагался штаб британской армии. В результате погиб 91 человек, в том числе 17 евреев. Руководство "Хаганы" утверждало, что акция была отменена и Иргун осуществил взрыв самовольно, Иргун отрицал версию "Хаганы".

Между украинцами и поляками, помимо многовекового родства и общих корней, есть ещё колоссальная проблема опыта совместного проживания, который не всегда был удачным. Сказалась прежде всего конфессиональная разница, конфликт между православием и католицизмом гораздо старше любых национальных проблем и недоразумений.

Любая борьба за независимость — это кровь, террор, убийства и гибель мирных жителей. Они всегда collateral damage — ущерб, возникший случайно в ходе атаки намеченной цели. Обычно сопутствующим ущербом обозначается случайное убийство гражданских лиц или уничтожение гражданского имущества. Это звучит цинично и страшно, но, увы, такова реальность.

В истории все убивали всех — белых и пушистых нет. Важно, понимают ли сегодняшние лидеры, что времена "любых методов" прошли, нравственность общества изменилась, критерии изменились, само общество стало другим.

"У поляков к бывшему СССР свои счета, хоть старые, но актуальные. У украинцев совсем свежие — и Крым, и Донбасс не стали пеплом. За всё предстоит дать ответ"

Умение прощать — не самая популярная черта славянских характеров. Поэтому я понимаю, почему поляки и украинцы до сих пор болезненно относятся к событиям первой половины XX века. Есть что вспомнить, есть чем упрекнуть.

А вот почему наши с ними дела и разборки так "бомбят" северного соседа, для меня загадка! Украинцы с поляками сами разберутся в своих непростых взаимоотношениях. Помянут погибших, осознают и примут причины давних трагедий.

Более того, если бы имперская шизофрения не поразила Россию, вполне возможно, что такое "историческое примирение" было бы возможно и в формате "на троих". Но, увы...

У поляков к бывшему СССР свои счета, хоть старые, но актуальные. У украинцев совсем свежие — и Крым, и Донбасс не стали пеплом. За всё предстоит дать ответ.

У Украины с Польшей все разногласия исторического плана, у Украины, Польши с РФ, достойной наследницей СССР, есть серьёзные неурегулированные вопросы по сегодняшнему дню.

Думается мне, что не Бандера приехал на территорию СССР и стал "мочить в сортире" советских граждан, которых он знать не знал до 1939 года. Всё было с точностью до наоборот. Пришли в чужой дом? Ну кто тут вам Рабинович? Сами и виноваты. С Шухевичем, чья добровольческая армия на своей земле до 1962 года оказывала сопротивление оккупанту, ровно та же история.

Я уверен, что Польша и Украина смогут простить друг другу то неправедное, что было сделано. Времена, когда террор использовался как инструмент обретения независимости, ушли в прошлое, межэтнический конфликт сейчас невозможен.

Попытки "лавровской" дипломатии раздувать пожар из костра восьмидесятилетней давности смешны. Естественно, и в Польше, и в Украине есть идиоты, которые до сих пор не поняли, что мир изменился, но их мало. И это очень хорошо, потому что путинская политика "разделяй и властвуй" рассчитана именно на помощь таких людей. И неважно, что они выберут объектом нападок, а что символом — цель у них одна: создать напряжённость, разобщить и использовать.

Вопрос не в том, кого из исторических персонажей считать героем сейчас. Вопрос в том, каковы наши представления о героях сегодняшних.