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Главная » Мнения » Свободная касса. Почему важно развивать отечественный фастфуд
Андрей Ольшевский
редактор франчайзингового портала franch.biz
Андрей Ольшевский редактор франчайзингового портала franch.biz

Свободная касса. Почему важно развивать отечественный фастфуд

Свободная касса. Почему важно развивать отечественный фастфуд
Иллюстративное фото

Развитие сетей быстрого питания способно улучшить ситуацию с занятостью в регионах

16.07.17 543
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В последнее украинские фастфуд-сети растут как грибы после дождя. Причём речь идёт не о МАФах с шаурмой, а о полноценных кафе, расположенных на фуд-кортах или первых этажах жилых зданий. Так, в разных городах Украины открываются заведения LvivCroissants, "Франс.уа", FreshLine, "Крила"...

В то же время ничего не слышно об открытиях иностранных сетей, которые до этого вполне успешно осваивали отечественный фастфуд-рынок. Например, куда-то пропала американская сеть пиццерий Papa John's, заявившая прошлым летом о готовности выходить в Украину. Причём делать это она собиралась при поддержке посольства США. Но, похоже, что-то пошло не так.

А такие крупные мировые сети, как McDonald’s и KFC, в последние годы не спешат с открытиями новых заведений в связи с обесцениванием гривны. В их случае для открытия ресторана быстрого питания требуется около $100-200 тыс., а это означает, что проект окупится в лучшем случае за 3–5 лет.

В то же время украинские игроки выстроили свои бизнес-модели так, что открыть небольшое кафе у них получается и за $30 тыс. Конечно, количество посадочных мест в этом кафе несравнимо с McDonald’s, зато и сроки окупаемости предполагаются от восьми до 15 месяцев. Плюс найти небольшое помещение в проходном месте несколько проще, чем под большой ресторан.

Справедливости ради стоит отметить, что кое-кто из иностранцев старается изменить свою модель развития. Например, с 2010 года в Украине работает Domino’s Pizza, в настоящее время она насчитывает 26 заведений в Киеве. Но в прошлом году сеть заявила о готовности выходить в регионы, тем самым расширяя географию присутствия. Но пока у сети не было ни одного открытия за пределами Киева.

"В отличие от зарубежных операторов, у наших есть выбор экспериментировать, а не прислушиваться к жёстким рекомендациям из головного офиса" 

Помимо более дешёвого старта и короткого срока окупаемости, у игроков отечественного фастфуд-рынка есть и другие преимущества. Во-первых, они научились готовить качественную еду, практически на 100% используя местные продукты. Естественно, есть и исключения — это красная рыба, оливки, чай, кофе и пр. А в несезон могут импортировать овощи и фрукты. Хотя украинские фастфудеры уже научились грамотно подстраивать меню под время года, делая упор на сезонные продукты.

Более того, наши фастфуд-сети стараются использовать и мебель отечественного производства, хотя и не каждой из сетей с первого раза получалось подобрать качественного поставщика. Увы, с кухонным оборудованием сильно не поэкспериментируешь. Даже если и хочется использовать технику подешевле, то всё равно её приходится закупать в России или Польше. Но в отличие от зарубежных операторов, у наших есть выбор экспериментировать, а не прислушиваться к жёстким рекомендациям из головного офиса.

Выручает местных игроков и гибкость в принятии управленческих решений. По сравнению с глобальными корпорациями, нашим, ещё пока небольшим сетям, значительно проще в заведениях ввести в меню новую позицию, оперативно сменить поставщика одноразовой посуды или изменить рисунок на упаковочной бумаге.

Пришлым же игрокам всё приходится согласовывать с головным офисом. Например, пару лет назад в киевском Vapiano произошла следующая история. В преддверии лета в головном офисе в Германии было разработано новое сезонное меню, обязательное для внедрения во всей сети. Одним из новых блюд в нём был салат с манго. Управляющим украинского заведения пришлось начать переговорный процесс и объяснять, что в нашей стране в демократичном заведении этот салат будет стоить космически дорого. И, естественно, не будет востребован.

Более того, часть активно развивающихся сетей, например, тот же "Франс.уа" — это региональный проект. Головной офис компании находится в Кривом Роге, там же были открыты и первые заведения. И для того, чтобы быть востребованными в родном городе, изначально приходилось разрабатывать меню с недорогими позициями. В итоге компании несложно было открывать заведения в более крупных украинских городах, где покупательский спрос априори выше. 

"Управляющим украинского заведения пришлось начать переговоры с немцами и объяснять, что в нашей стране салат с манго будет стоить космически дорого"

Естественно, открывая новые заведения, предприниматели создают рабочие места: на каждой новой точке в среднем задействовано от двух до шести человек. За последние два года украинские сети дали порядка двух тысяч рабочих мест. Если в ближайшее время темпы роста их сетей сохранятся на уровне 30–50% в год, можно говорить, что за пару лет в два раза увеличится и количество их работников. Кроме того, отечественные фастфуд-сети — это и развитие регионов, и дополнительные возможности для фермеров и мебельных производств.

Однако не всё так радужно. Темпы развития фастфуд-рынка тормозит нехватка торговых площадей. Дело в том, что большинство украинских фастфудеров, которые активно развиваются, ищут примерно одни и те же локации: целевой трафик — от 500 человек в час, площадь 30–100 кв. м, мощность от 15 до 40 кВт, наличие воды и канализации. Этой ситуацией не преминули воспользоваться владельцы помещений. Сегодня они, перезаключая контракт с текущим арендатором или подписывая с новым, повышают цену аренды на 10–30%. На фоне того, что покупательская способность, а соответственно, и доход заведений не повышаются, это грозит игрокам фастфуда снижением прибыли. А то и вообще работой в ноль или даже минус.

Поэтому государству стоит создать условия для упрощения возможности перепрофилирования помещений на цокольных этажах жилых домов в торговые точки, а не наоборот, превращать этот процесс в прохождение "десяти кругов ада", как сейчас. Не стоит забывать о том, что ситуация в стране по-прежнему нестабильна. И при неблагоприятном сценарии, например, обострении противостояния на востоке, ослаблении курса гривны, снижении покупательского спроса, можно ожидать не открытия новых, а закрытия существующих заведений. А это значит: "до свидания" рабочим местам и "снова здравствуйте" беляшам от бабушек на остановках.

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