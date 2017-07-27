Чужой. Почему для Саакашвили все закончилось словом из шести букв

Я не отношу себя к симпатикам Саакашвили. Не люблю популизма. Не люблю пустых обещаний. Мне не нравятся люди, которые легко используют ложь для достижения сиюминутных результатов.

Не потому, что я очень моральный и совсем невинный - просто брезглив от природы. Поэтому мне во многих случаях легче. Я не очаровываюсь, чтобы потом не разочаровываться. Весьма удобная позиция записного пессимиста.

Я изначально предполагаю, что все будет плохо и, если все случается, как я предполагал, то не огорчаюсь. А если все хорошо, то есть повод для радости.

Признаюсь, в общем я предполагал, что для Михеила Николозовича все закончится сокрушительным словом из шести букв, означающим полный проигрыш по всем параметрам. Да, вы угадали, я имел в виду фиаско.

Дело в том, что Саакашвили был для нашего так называемого политического бомонда фигурой чужеродной, а все чужеродное наш политикум отторгает на рефлекторном уровне. Не думая.

"Гражданство Украины – это не колечко с камушком, не красная машинка или норковая шубка"

По сути, я не удивлен. Но по форме… Команде наших гребцов на галере должно быть очень стыдно за происходящее. Если вообще им знакомо слово «стыд». Помните, как в «Покровских воротах»? «Это мелко, Хоботов!».

Я не люблю мелких людей. Они мне неприятны более, чем болтуны, популисты и политические девицы (вне зависимости от пола) легкого поведения. Я не понимаю мужчин, которые уходя из семьи, отбирают у некогда любимых женщин сделанные им некогда подарки.

Или, например, не понимаю тех, кто годы хранит в закоулках памяти мелкую обиду. Пестует, холит, лелеет, и спустя годы плюет обидчику в чай. Тот уже и думать забыл, но тут приходят такие совсем незлопамятные, но с хорошей памятью – и плюют.

А ведь гражданство Украины – это не колечко с камушком, не красная машинка или норковая шубка. Давали, помню, с помпой, с большими надеждами. Вручали, словно наградную саблю или маузер: мочи врагов, Мишико! И Мишико мочил! Тоже без особых моральных мук исполнял просьбы, но ведь исполнял!

Он не являлся соперником Порошенко в предстоящих выборах, поэтому я далек от того, чтобы винить в произошедшем АП. Без изменений в Конституции, а, значит, и без победы в парламентских выборах, президентство Саакашвили невозможно даже теоретически, а, значит, устраивать цирк с лишением гражданства совершенно не интересно Порошенко и его команде. Более того, сейчас остаться без украинского паспорта и перестать считаться украинским политиком интересно самому Саакашвили. Для него это означает снижение репутационных рисков в сотни раз.

"Саакашвили был для нашего так называемого политического бомонда фигурой чужеродной, а все чужеродное наш политикум отторгает на рефлекторном уровне. Не думая"

Его позиции на Западе достаточно прочны и такой вот «кидок» со стороны украинской власти только добавляет ему козырей на сдаче. Он, все-таки, несколько большего калибра, чем наши доморощенные политики, и ни в какой стране не брал на себя губернаторство и невыполнимые без Феи-Крестной обязательства.

Формальной причиной лишения Саакашвили гражданства, являются, якобы, поданные при получении украинского паспорта ложные сведения. Подавая прошение, он не указал, что состоит под следствием в Грузии. Саакашвили утверждал, что не судим и не преследуется. Говорил ли он правду или просто был не в курсе? Не знаю. Сомневаюсь.

Зато известно, что инициаторами этого решения миграционной службы Украины являются парочка видных членов Радикальной партии в лице Ляшко и Мосейчука, писавших доносы на бывшего президента Грузии не раз и не два. Тот, кто считает, что от этих деятелей может исходить хоть что-либо хорошее, глубоко ошибается. Догадайтесь, какая страна понесет репутационные потери от лишения Саакашвили гражданства? Неужели Украина? Угадали!

Когда восстановлением справедливости в своем особом радикальном понимании, занимаются члены Радикальной партии, а не хоть какие-то мозги, то совершенно бессмысленная месть мелких людей Саакашвили, (причем, бессмысленная, как в политическом, так и в человеческом плане), больно бьет по репутации страны, показывая всех нас такими же мелкими и ничтожными, как и те, кто все это затеял.

Брезгливо мне. А вам?..