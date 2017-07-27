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Главная » Мнения » Чужой. Почему для Саакашвили все закончилось словом из шести букв
Ян Валетов
писатель
Ян Валетов писатель

Чужой. Почему для Саакашвили все закончилось словом из шести букв

Чужой. Почему для Саакашвили все закончилось словом из шести букв
Фото из открытых источников

Ничего, кроме брезгливости, решение украинских властей не вызывает

27.07.17 67
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Я не отношу себя к симпатикам Саакашвили. Не люблю популизма. Не люблю пустых обещаний. Мне не нравятся люди, которые легко используют ложь для достижения сиюминутных результатов.

Не потому, что я очень моральный и совсем невинный - просто брезглив от природы. Поэтому мне во многих случаях легче. Я не очаровываюсь, чтобы потом не разочаровываться. Весьма удобная позиция записного пессимиста.

Я изначально предполагаю, что все будет плохо и, если все случается, как я предполагал, то не огорчаюсь. А если все хорошо, то есть повод для радости.

Признаюсь, в общем я предполагал, что для Михеила Николозовича все закончится сокрушительным словом из шести букв, означающим полный проигрыш по всем параметрам. Да, вы угадали, я имел в виду фиаско.

Дело в том, что Саакашвили был для нашего так называемого политического бомонда фигурой чужеродной, а все чужеродное наш политикум отторгает на рефлекторном уровне. Не думая.

"Гражданство Украины – это не колечко с камушком, не красная машинка или норковая шубка"

По сути, я не удивлен. Но по форме… Команде наших гребцов на галере должно быть очень стыдно за происходящее. Если вообще им знакомо слово «стыд». Помните, как в «Покровских воротах»? «Это мелко, Хоботов!».

Я не люблю мелких людей. Они мне неприятны более, чем болтуны, популисты и политические девицы (вне зависимости от пола) легкого поведения. Я не понимаю мужчин, которые уходя из семьи, отбирают у некогда любимых женщин сделанные им некогда подарки.

Или, например, не понимаю тех, кто годы хранит в закоулках памяти мелкую обиду. Пестует, холит, лелеет, и спустя годы плюет обидчику в чай. Тот уже и думать забыл, но тут приходят такие совсем незлопамятные, но с хорошей памятью – и плюют.

А ведь гражданство Украины – это не колечко с камушком, не красная машинка или норковая шубка. Давали, помню, с помпой, с большими надеждами. Вручали, словно наградную саблю или маузер: мочи врагов, Мишико! И Мишико мочил! Тоже без особых моральных мук исполнял просьбы, но ведь исполнял!

Он не являлся соперником Порошенко в предстоящих выборах, поэтому я далек от того, чтобы винить в произошедшем АП. Без изменений в Конституции, а, значит, и без победы в парламентских выборах, президентство Саакашвили невозможно даже теоретически, а, значит, устраивать цирк с лишением гражданства совершенно не интересно Порошенко и его команде. Более того, сейчас остаться без украинского паспорта и перестать считаться украинским политиком интересно самому Саакашвили. Для него это означает снижение репутационных рисков в сотни раз.

"Саакашвили был для нашего так называемого политического бомонда фигурой чужеродной, а все чужеродное наш политикум отторгает на рефлекторном уровне. Не думая"

Его позиции на Западе достаточно прочны и такой вот «кидок» со стороны украинской власти только добавляет ему козырей на сдаче. Он, все-таки, несколько большего калибра, чем наши доморощенные политики, и ни в какой стране не брал на себя губернаторство и невыполнимые без Феи-Крестной обязательства.

Формальной причиной лишения Саакашвили гражданства, являются, якобы, поданные при получении украинского паспорта ложные сведения. Подавая прошение, он не указал, что состоит под следствием в Грузии. Саакашвили утверждал, что не судим и не преследуется. Говорил ли он правду или просто был не в курсе? Не знаю. Сомневаюсь.

Зато известно, что инициаторами этого решения миграционной службы Украины являются парочка видных членов Радикальной партии в лице Ляшко и Мосейчука, писавших доносы на бывшего президента Грузии не раз и не два. Тот, кто считает, что от этих деятелей может исходить хоть что-либо хорошее, глубоко ошибается. Догадайтесь, какая страна понесет репутационные потери от лишения Саакашвили гражданства?  Неужели Украина? Угадали!

Когда восстановлением справедливости в своем особом радикальном понимании, занимаются члены Радикальной партии, а не хоть какие-то мозги, то совершенно бессмысленная месть мелких людей Саакашвили, (причем, бессмысленная, как в политическом, так и в человеческом плане), больно бьет по репутации страны, показывая всех нас такими же мелкими и ничтожными, как и те, кто все это затеял.

Брезгливо мне. А вам?..

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