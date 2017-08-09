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Главная » Мнения » Не пугайте страусов! Почему вымышленный мир уютнее для проживания
Ян Валетов
писатель
Ян Валетов писатель

Не пугайте страусов! Почему вымышленный мир уютнее для проживания

Не пугайте страусов! Почему вымышленный мир уютнее для проживания

О наших зонах комфорта и бетонных полах в вольере

09.08.17 34
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Интересно, что люди, которые нас презрительно называют "недогосударством", рассказывают, как мы вымрем от холода, голода, остановки промышленности, без ассоциации, без безвиза, без их "братской любви", искренне полагают, что их должно любить и уважать.

Да и хрен с ними. Пусть полагают, им так легче. Вымышленный мир уютнее для проживания. В нем все заранее понятно.

Показательно, что недавно в мирной беседе с близким мне человеком, упомянул о делах против Путина за выдачу лицензий на редкоземельку и цветмет фиктивным компаниям, о кокаиновом траффике через порт Питера, о тамбовских, об Усманове, о кооперативе "Озеро", и услышал в ответ следующее. 

"Столько лжи в украинских СМИ! Неужели ты думаешь, что американцы это бы уже не использовали тысячу раз? Да все бы "Вашингтон Пост" и "Нью-Йорк Таймс" кричали бы об этом с утра до ночи!".

На вопрос, а читал ли мой собеседник "НЙТ" или "ВП" хоть раз в жизни, были скромно опущены глаза. Не читал. Английским не владеет. 

"Украинские СМИ, конечно, брехливы, как и запоребриковые, но между двумя типами лжи мой собеседник выбирает ту, что ему добрее. На русском"

У него своя зона комфорта. В ней Путин скоро получит ангельские крылья. Он самый уважаемый политик. И из этой зоны комфорта мой собеседник НЕ ХОЧЕТ ВЫХОДИТЬ! За ней неуютно. Там говорят неприятные вещи.

Украинские СМИ, конечно, брехливы, как и запоребриковые, но между двумя типами лжи мой собеседник выбирает ту, что ему добрее. На русском.

И, поверьте, никакие факты, статьи и документы не заставят его покинуть зону комфорта.

И еще. Это касается не только адептов секты Путина. С нашей стороны ровно такое же отношение к неприятным фактам и событиям.

Это называется: Не пугайте страусов! Полы в вольере бетонные!

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