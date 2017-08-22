Зрадоперемога. При наличии GPS уже недостаточно банального компаса

В сложные времена люди особенно хотят простых решений. Но так не бывает

Трудно сказать, когда именно в наш обиход вошли понятия «перемога» и «зрада», наверное, ещё во время Евромайдана. Тогда у них была ещё и третья сестра — «ганьба», но про неё все как-то скоро позабыли.

Наверное, потому, что «ганьба» — это и есть «зрада», а «победный позор» невозможен по определению. В суровой революционной, а потом постреволюционной, уже военной реальности возможна только дихотомия, только чёрное и белое, оттенки стирались по мере появления новых жертв конфликта.

Запрос на такую упрощённую картину мира понятен. Пресловутые «широкие народные массы» резко осознали, что происходящее в стране непосредственно влияет и будет влиять на их повседневную жизнь и пытались спешно найти хоть какой-то компас.

«Верховная Рада приняла такой-то закон. Это зрада или перемога, может кто-то объяснить?» — с начала 2014-го посты такого плана стали появляться регулярно. Но задавая вопрос, не всегда были готовы слышать адекватный ответ от немногочисленных реальных экспертов по конкретной теме, тех, что без кавычек. Надо, чтобы всё было просто: Порошенко — или герой, или мерзавец, минские соглашения — или единственный путь к возвращению Донбасса, или капитуляция перед Кремлём, военное положение — или гарантирует нам победу над врагом, или превратит страну в диктатуру. Всё или так, или так, третьего не дано.

"Массы свыклись с войной под боком и пусть неуверенной, но стабильностью и занимаются своими делами без всяких зрадоперемог"

На самом деле события, которые однозначно можно выкрасить в какой-то один цвет, случаются довольно редко. И по подборке главных «зрад» и «перемог» за 26 лет украинской независимости это хорошо видно. Например, возьмём протесты против милицейского беспредела летом 2013-го, спровоцированные событиями во Врадиевке. С одной стороны, это первая ласточка грядущей революции, благодаря которой удалось свергнуть диктатора-клептократа. То есть «перемога». С другой стороны, ну как можно назвать перемогой регулярные издевательства ментов над жителями забитого райцентра?! Когда правоохранители пытают и убивают людей, которых им поручено защищать, это кристальная «зрада».

Так чуть ли не по всем пунктам, кроме совсем уж очевидных, например, спортивных успехов. Но опять-таки, то же ЕВРО-2012 — замечательный праздник для всей страны сам по себе, благодаря которому появились новые стадионы и аэропорты, отремонтировали дороги и т. д. С другой стороны, сложно представить, сколько бюджетных денег на этом всём распилил чиновнический «оргкомитет» и все сопричастные.

И это ретроспектива, довольно простые случаи, если сравнивать их уже с событиями последних трёх с половиной лет, масштаб и сложность которых не идут ни в какое сравнение с довоенными годами.

Со временем сами слова «зрада» и «перемога» начали приобретать и ироническое значение. Политик, с грозным лицом вещающий по телевизору о том, что «случилась страшная зрада!», скорее вызовет улыбку. Но запрос на однозначную трактовку событий никуда не делся.

О единстве, благодаря которому и удалось зимой 2013–2014-го победить режим, казавшийся таким грозным и крепким, давно можно вспоминать с ностальгией. Любое, самое мелочное отличие во взглядах на любое событие, заявление, закон, публичную личность — уже повод рассориться насмерть. Да что там закон, даже фейсбучная дискуссия о том, есть ли слово «творог» в украинском языке, или надо говорить только «домашний сыр», может закончиться оскорблениями, баном и угрозами расправы. Что тогда говорить о действительно серьёзных вещах. А те немногие, кто публично обосновывают всю сложность окружающего мира, ищут оттенки, не дают однозначных ответов, обычно становятся врагами сразу для обоих лагерей.

Впрочем, все эти игрища и выяснения опять стали делом не столь большой прослойки людей. Массы свыклись с войной под боком и пусть неуверенной, но стабильностью и занимаются своими делами без всяких «зрадоперемог». Но даже им, конечно, интересно оглянуться назад и вспомнить историю своей страны последней четверти века, соотнести глобальные события с вехами собственной жизни. И эти события всё равно находятся где-то между двумя полюсами, между чёрным и белым, добром и злом, от этого никуда не деться.

А вот сам категориальный аппарат со «зрадой» и «перемогой» всё равно придётся менять. В эпоху GPS уже недостаточно банального компаса.