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Главная » Мнения » Гасите свет. Почему украинскую молодежь нужно слушать при свете луны
Анна Синящик
журналист
Анна Синящик журналист

Гасите свет. Почему украинскую молодежь нужно слушать при свете луны

Гасите свет. Почему украинскую молодежь нужно слушать при свете луны

О дневных хотелках и ночных посиделках фестивальных патриотов нашей страны

04.09.17 96
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Место действия – автобус. Поздним августовским вечером этот желтый тубус везет разношерстую студенческую братию на молодежный фестиваль. Перед отправлением водитель негромко, но твердо предупреждает: телевизор сломан, поэтому «кинА не будет».

Для пассажиров, занявших первые кресла и легкомысленно оставивших дома наушники, это означает одно: они автоматически становятся заложниками голосистой попутчицы.

Таких называют «находкой для шпионов»: 10-15 минут в пути – и ты узнаешь о ней все, вплоть до того, сколько образований у ее родителей, и что она предпочитает на завтрак. Рассказчице – двадцать с небольшим. Любит рисовать. Поступает в аспирантуру. Противно и громко хихикает, очевидно, в надежде всем понравиться. С легкостью выдает свою геолокацию.  

– Я из города N, слышали о таком? – не дожидаясь ответа, она тут же предоставляет попутчикам наводящие данные. - Должны были слышать. Наш мэр недавно задекларировал 64 квартиры.

– И что, его посадили? – осторожно спрашивает кто-то из соседей.

–Нет, конечно, – судя по тону, вопрос собеседнице не понравился. – Просто посмеялись над ним немного. Он –  застройщик и бизнесмен. За что же его сажать?..

По законам жанра, в этот момент должна бы разгореться дискуссия. Хотя бы малюсенькая. Ведь в автобусе нет случайных пассажиров,  только прогрессивная, небезразличная молодежь. Это студенты-активисты, лидеры региональных студенческих общин. Те, кто благородно согласился поучаствовать во всеукраинском этапе «Студреспублики-2017», посвятив остаток каникул четырехдневному мозговому штурму. Они здесь, потому что намерены улучшить образование и уровень жизни в стране.

Однако попутчики-активисты молчат, притворяясь то ли мертвыми, то ли крепко уснувшими. Штиль длится недолго. Кто-то на «галерке» достает гитару.

"После первых же аккордов болтливая жительница города N, сбегает в хвост автобуса, навстречу музыке и крутым парням"

Диалоги и дискуссии начнутся завтра. Там, на площадке, вооруженной камерами и микрофонами, молодые люди в едином порыве захотят. «Хотелок» будет много: жить без коррупции, вести честный бизнес, брать пример с более успешных стран. Студентов, в том числе и девушку из города  N, начнет волновать любая несправедливость и несовершенство. Самые активные будут настойчиво расспрашивать приглашенных экспертов о том, как поскорее добиться перемен.

Модераторы мероприятия несколько раз назовут их «будущим Украины». Кому-то из студентов повезет попасть в телесюжет,  кто-то заработает псевдокупюры и купит себе фестивальную футболку.

"Красиво и убедительно порванных на себе рубах будет – не счесть. Но это завтра, при свете дня"

А сейчас в салоне темно.  Студентам можно расслабиться и быть собой – теми, кому плевать на действия и декларации чиновников. Теми, кто днем осуждает оккупацию Крыма, а вечерами, а капелла и под гитару, в автобусе и в палаточном городке, напевает российскую попсу. В длинном, как река Нил, студенческом хит-параде прозвучит всего две украинских песни: «Вахтерам» и «Ні, я не ту кохав».

Утром, наблюдая за комсомольським задором в глазах тех, кто и октябренком-то никогда не был, я буду спрашивать себя: откуда это? Кто и когда научил вчерашних школьников включать и выключать эмоции по щелчку камер и диктофонов? И кто возьмется их переучить?

Я не пессимист. Мне очень хочется верить, что будущее Украины понятно и предсказуемо, главные зрады уже позади, а с подрастающим поколением за страну не страшно.

Не стоит забывать: современная украинская молодежь – дети. Хитрые,  до поры до времени подыгрывающие взрослым.  Мы просим их говорить то, что нам нравится, не выясняя, что они сами думают по этому поводу. Мы награждаем их плюшками за правильные ответы, не утруждаясь выяснить, в каком состоянии на самом деле находится их внутренний моральный компас. А зачем напрягаться? Мы ведь уже решили, что они с пеленок, по умолчанию, патриоты и мудрецы.

Запасайтесь попкорном, друзья. При свете Луны можно обнаружить, что не все так просто. Кино будет. И очень неоднозначное...

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