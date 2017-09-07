Все статьиВсе новостиВсе мнения
Стиль жизни
Рейтинги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Мнения » Послание от Петра. Порошенко самый талантливый оратор из украинских президентов
Светлана Чунихина
политический психолог
Светлана Чунихина политический психолог

Послание от Петра. Порошенко самый талантливый оратор из украинских президентов

Послание от Петра. Порошенко самый талантливый оратор из украинских президентов
Фото: пресс-служба президента

О том, кто мечтал о славе, но вынужден бороться за возможность не уйти с позором

07.09.17 66
000

Однажды по молодости меня занесло на службу в католический храм, и это был очень странный опыт. Я не принадлежу ни к одной из конфессий и в Бога не верю, так уж случилось. Но из уважения к людям, для которых служба Божия имела глубокий смысл, я старалась по возможности соответствовать — вставала вместе со всеми, садилась, подпевала как могла.

Почему-то этот эпизод из моей бестолковой юности всплыл в памяти, когда я наблюдала за тем, как реагировали на послание президента присутствовавшие в сессионном зале народные депутаты в количестве 86% от конституционного состава парламента.

Им тоже в «нужных» местах приходилось хлопать, вставать с мест, смеяться. Да, не всем и не всегда. Например, депутаты из Оппоблока подчёркнуто остались на своих местах, когда коллеги стоя приветствовали слова Петра Алексеевича о создании в Украине поместной церкви. Да и в остальных случаях нельзя сказать, что народные избранники так уж фальшивили в проявлении эмоций. Но всё же было очевидно, что в этом «храме» они — простые прихожане, для которых важно попасть в унисон с эмоциональным звучанием «пастырского» слова.

Пётр Порошенко — безусловно, самый талантливый оратор среди тех, кому довелось занимать президентский пост в независимой Украине. Леонид Кравчук был слишком «комми» и от этого — демагог, Леонид Кучма на публике был малоэкспрессивен и косноязычен, Виктор Ющенко страдал склонностью к резонёрству, Виктор Янукович запомнился как мастер курьёза. Порошенко — совсем другое дело. На их фоне он блистает, да и без фона его навыки публичных выступлений можно оценить на отлично.

Пётр Алексеевич умело использует свои чувства и чувства аудитории для создания нужного впечатления

Чего стоит эпизод, где президент огорошил депутатский корпус идеей о том, что снятие депутатской неприкосновенности — неизбежно. Жидкие аплодисменты, которыми зал встретил эти слова, прозвучали лишь потому, что сработала инерция: минуту назад зал рукоплескал инициативе присвоить имя Максима Шаповала спецрезерву ГУР. Но тут же Порошенко, как кролика из шляпы, предъявил спасительное решение: снятие неприкосновенности вступит в силу с 2020 года и коснётся уже нового состава Верховной Рады. Сколько облегчения было в улыбках депутатов.

Эмоциональные волны, в которые президент вовлекает слушателей, создают иллюзию событийной наполненности: вот мы испытываем гнев, вот скорбим, вот испытываем радость, гордимся, печалимся. И кажется, будто что-то действительно происходит. Будто воздать достаточно почестей погибшему при невыясненных обстоятельствах генералу разведки — это почти то же самое, что провести расследование, найти и привлечь к ответственности исполнителей и заказчиков. 

Ещё одна сильная сторона президента как оратора — почти феноменальная в наших краях способность говорить «без бумажки», от себя. Благодаря этому Пётр Алексеевич добивается эффекта доверительности, причём настолько сильного, что складывается впечатление, будто мы являемся свидетелями какого-то частного разговора. Послание президента Верховной Раде — это в первую очередь обращение к народу, монолог, адресованный широкой общественности. Но только Петру Порошенко удаётся перевести этот разговор в какой-то почти приватный формат. 

«Примерно через год страна опустится в предвыборную кампанию. Это значит, что у нас всего год для проведения реформ», — заявляет президент. «Общество должно поверить в серьёзность наших намерений бороться с коррупцией», — говорит он. «Общество не довольно властью. В условиях военной агрессии чувство справедливости обострено», — предупреждает Пётр Алексеевич. Президент призывает депутатов дать среднему классу хоть немного поработать без проверок налоговой, провести пенсионную реформу, а не просто перед выборами выплатить несколько гривен и так далее. И это неожиданно искренне — вот так запросто обсуждать с коллегами методы усмирения общественного гнева, будто никакое общество эти обсуждения не услышит.

И всё же сквозь этот фасад искушённого и уверенного в себе оратора нет-нет да проглядывал другой человек. Тот, кто вынужден тратить на самоконтроль значительное количество психической энергии, от чего иногда случаются досадные оговорки.

Слово «автокефальный» почти уже было произнесено в богохульном ключе. «Школьное» перемирие перепуталось с «хлебным»

Тот, кто мечтал о славе, но вынужден бороться за возможность не уйти с позором.

Тот, кто несколько лет живёт под колоссальным давлением и часто вынужден выбирать между плохим и очень плохим решениями. Давление таково, что даже оппоненты Порошенко устали. Три скромных листочка А4 со словами «Коррупция + репрессии = потеря государственности» были подняты над сектором еврооптимистов. Что это, как не эмоциональное выгорание?

В общем, опять нам в президенты достался не супермен, а просто мен. Ну что ж. Не боги горшки обжигают. И даже не «пастыри».

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
Верховная Рада изменила налогообложение нерезидентовБез завершения реформ Украина утратит государственность, - ПорошенкоУкраина может создать условия, чтобы Крым стал для Москвы неподъемным бременем, – Порошенко

Читайте также на focus.ua

Топ-7
  1. Синдром величия. Аркадий Бабченко о развале России 24935
  2. Богатырская наша сила. Как из киевских витязей вылепили русских богатырей 11136
  3. И Польша была под Россией. Как поляки сегодня противостоят лжи и пропаганде 4536
  4. Без Ротшильда. Об украинском кумовстве в особо крупных размерах 4527
  5. Родительская школа. Чему родители и дети учат друг друга 2238
  6. Мир без Трампов. Колум Маккэнн о правде вымысла и обмане реальности 1376
  7. Одна девушка обещала показать сиськи тому, кто объяснит ей, о чём мой фильм, — Валентин Васянович 3082
  1. Кто так строит. Как Киев превратился в "бутылочное горлышко" 7839 / 8538
  2. Ураган "Ирма" усилился до пятой категории, NASA показало вид из космоса 3740 / 4026
  3. Йося и его дети. История одесского гинеколога 3155 / 55603
  4. На Марсе нашли элемент, необходимый для появления жизни 2779 / 3212
  5. Оклады учителей будут стартовать от 9600 гривен 2778 / 3220
  6. Эта тварь реально готова тебя бомбить. И уже бомбит, — Максим Курочкин 2680 / 7895
  7. Окружной админсуд Киева открыл дело о запрете "Партии регионов" 2210 / 2496
  1. Йося и его дети. История одесского гинеколога 33 / 55603
  2. Аллах с тобой! У исламского мира России появился настоящий светоч 22 / 1993
  3. Второе открытие Украины. Как "Кропивницкий-2017" встряхнул город 17 / 2887
  4. Кто так строит. Как Киев превратился в "бутылочное горлышко" 16 / 8538
  5. Эта тварь реально готова тебя бомбить. И уже бомбит, — Максим Курочкин 14 / 7895
  6. Окружной админсуд Киева открыл дело о запрете "Партии регионов" 11 / 2496
  7. Богатырская наша сила. Как из киевских витязей вылепили русских богатырей 10 / 11136
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.