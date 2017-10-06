Володина тысяча. Пенсионная реформа — это не "геноцид", но и не "прорыв"

Пенсионеры — особая категория украинских избирателей. Они всегда пользовались повышенным вниманием политиков. Дисциплинированны, ходят голосовать в любую погоду, доверчивы, легко распространяют слухи — идеальный электоральный материал. Завоевать их поддержку несложно. Особенно если есть доступ к управлению государственными финансами. Повышение пенсий (опционально — и других соцвыплат) перед выборами или незадолго до них — один из классических приёмов любой власти, начиная со времён Леонида Кучмы, который таким образом хотел пропихнуть в президенты своего ставленника Виктора Януковича. Приём взяли на вооружение почти все последующие правительства. "Юлину тысячу" многие украинцы, в основном старшего возраста, с благодарностью вспоминают до сих пор, хотя уже прошло почти десять лет.

Нынешней власти очень нужны реформы, которые может "пощупать" рядовой украинец. Повышение прозрачности госзакупок — это очень хорошо, но надо что-то более осязаемое. Пока таким можно назвать безвизовый режим. Но это изначально "тема" президента Порошенко.

Да и преимуществами свободного въезда в Европу в основном пользуются люди далеко не пенсионного возраста. Премьер Владимир Гройсман поставил на другую "тему" и другую аудиторию. Последние несколько месяцев он продавливал пенсионную реформу. Причём больше всего напирал на самый понятный и приятный для обывателя аспект — повышение пенсий уже с октября. Охватит оно около 5,6 млн пенсионеров, причём 1,8 млн получат прибавку от 1 тыс. грн. Своего рода "Володина тысяча" получается, с этим уже и на выборы не стыдно идти.

Но реформа не решает основной проблемы пенсионной системы: как платить пенсионерам высокие пенсии, при этом не задавливая налогами бизнес и не выделяя из госбюджета сотни миллиардов гривен. Если проще — где взять больше денег. Есть два варианта: больше зарабатывать или экономить. В идеале — совместить то и другое.

У правительства получилось что-то среднее между всеми подходами. Нынешним пенсионерам пенсии повышают, будущим — уменьшают, пенсионный возраст остаётся прежним, но резко повышается необходимый страховой стаж. То есть на перспективу 5–7–10 лет планируется серьёзно сократить количество тех, кому пенсию придётся платить. При этом доходы пенсионеров будут ежегодно индексироваться. Что из этого всего получится — непонятно.

"У тех, кто только собирается выходить на пенсию, есть повод злиться — после пересчёта коэффициентов они будут получать на четверть меньше. Чтобы выйти на пенсию, придётся работать дольше, причём официально"

Зато понятно, что никакие косметические изменения не улучшат ситуацию в стремительно стареющей стране, где уже сейчас на одного работающего приходится один пенсионер. Все, кто работают сейчас, обеспечивают тех, кто уже отработал своё. А им пенсии уже будут обеспечивать работники будущего — это суть солидарной системы. Но если платить будет мало кто, а кормить придётся многих — что тогда? Ответа на этот вопрос реформа не даёт.

Конечно, легко и просто реформировать пенсионную систему не получится. Это тяжелейшее наследие, доставшееся Украине от Совка, реализация псевдолозунга "от каждого по возможностям (взносы с зарплаты) — каждому по потребностям (пенсионерам — пенсии)". В украинских реалиях получается так, что и работодатель недоволен налогами, и пенсионер еле выживает. А работнику почти всё равно. Люди просто не чувствуют привязки своих отчислений в настоящем к хорошей жизни в будущем.

Для этого в пенсионную реформу вписали норму о накопительных счетах, которая должна заработать с начала 2019 года. Но, во-первых, она будет распространяться только на тех, кому ещё не исполнилось 35 лет, то есть почувствовать её результаты можно будет только через четверть века. Вы вообще представляете себе, что может случиться с вами лично и страной в целом до 2054 года, с таким-то темпом жизни?! Во-вторых, не факт, что за 25 лет накопленные деньги никуда не денутся, не будут инвестированы в провальный проект или банально украдены. Мы-то понимаем, в какой стране живём.

В сухом остатке, по пунктам. Гройсман наверняка получит прирост к рейтингу. Нынешние пенсионеры будут жить плохо, но, может, чуть лучше, чем сейчас. У тех, кто только собирается выходить на пенсию, есть повод злиться — после пересчёта коэффициентов они будут получать на четверть меньше. Чтобы выйти на пенсию, придётся работать дольше, причём официально. Но нет никаких гарантий того, что это обеспечит достойную старость. Пока экономика нормально не заработает, не будет и нормальных пенсий.

Ну и самый главный вывод — о нашем будущем, как и о нашем настоящем, никто не подумает, кроме нас самих.