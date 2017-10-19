Козлы и козлята. 10 мыслей об акции перед Верховной Радой

Драки, палатки, каша, песни, щиты, балаклавы — всё есть. Только самого Майдана нет

Происходящее под стенами парламента точно не станет "третьим Майданом".

Но и на рядовую акцию, о которой на следующий день никто не вспомнит, тоже не похоже.

Хотя события в самом разгаре, несколько выводов уже можно сделать.

1. Несмотря на высокий уровень недоверия к власти, выходить на акции протеста украинцы не готовы. Для этого нужна понятная идея, которая апеллирует прежде всего к эмоциям. Как в 2004-м: "нам обманом хотят навязать донецкого быка". Или в 2013-м: "донецкий бык совсем охамел и бьёт наших детей".

2. Facebook и украинская реальность дальше друг от друга, чем думают в самой соцсети. Акция 17.10 позиционировалась как главное событие осени: сотни постов, десятки тысяч комментариев, ссоры, оскорбления, баны. Выхлоп получился слабым. Как говорят в дворовом футболе, "замах на рубль — удар на копейку".

3. Создание антикоррупционного суда, отмена неприкосновенности и выборы по открытым спискам — пусть и небесспорные, но в целом правильные идеи. Однако донести их важность до обывателя нереально. Тем более объяснить этому обывателю разницу между антикоррупционным судом и антикоррупционными палатами. А убедить его, что ради этой разницы он должен часами стоять под стенами парламента, рискуя получить по голове дубинкой, — и вовсе фантастика.

4. Карго-культ Майдана пока развенчать невозможно. Драки, палатки, каша, песни, щиты, балаклавы — всё есть. Только самого Майдана нет.

5. Как было понятно с самого начала, у пёстрого состава организаторов и участников разные цели. Кто-то решает три заранее озвученные задачи, кто-то раскачивает лодку, кто-то видит себя на месте Порошенко. А кто-то просто хочет дать по голове полицейскому. Рано или поздно эти противоречия должны были проявиться. К вечеру среды так и случилось.

"Кто-то решает три заранее озвученные задачи, кто-то раскачивает лодку, кто-то видит себя на месте Порошенко. А кто-то просто хочет дать по голове полицейскому"

6. У Михеила Саакашвили звёздный час, который легко может превратиться в лебединую песню. Для медиа он — главный организатор движухи. Поэтому бывший президент Грузии всячески пользуется моментом, если не получится — политические перспективы его печальны.

7. Националисты, как главное силовое подразделение, аккуратно "слились" с акции. Технологически подход оправдан: не светиться на заведомо проигрышных мероприятиях, где главную роль к тому же играют не они. То ли дело марш 14 октября, чисто их "тема" — масштабно, ярко и без инцидентов. Сигнал успешно передали кому надо.

8. Сторонники власти критикуют в первую очередь организаторов и участников, а не их требования. Неудивительно, ведь личностная критика всегда убедительнее предметной. "Он вор и проходимец" цепляет куда больше, чем "его законопроект некачественный".

9. Оптимальный вариант для власти — "заговорить" требования протестующих и поменьше ввязываться в силовые действия. Хотят жить в палатках — пускай живут. Восемь рядов оцепления перед Радой, конечно, можно назвать и "обеспечением правопорядка", но больше это смахивает на иррациональный страх перед "улицей".

10. Выгодного "выхода" из акции у оппозиции пока нет. Прервать протест и уйти — признать поражение. Штурмовать Раду — мало сил. Остаться жить на Грушевского — палаточный городок быстро деградирует, как в своё время деградировали тимошенковцы перед Печерским судом.