Очень надоело враньё. Чего я жду от 2018 года

Когда дедушки с бабушками были молодыми, когда ветераны войны были настоящими, а не 1939 года рождения, за столом почти всегда звучал тост: «За мир!». Время шло, и этот тост звучал всё реже и реже. А зря.

Моё главное ожидание на 2018 год — это окончание войны. Не путать с капитуляцией. Я хочу мира, а не чтобы мы сдались на милость недоимперии. Я очень хочу, чтобы не гибли люди с обеих сторон. Жаль, что в Деда Мороза давно не верю, попросил бы.

Ещё жду, когда заработает судебная система. Чтобы прокуратура у нас была профессиональной, суд неподкупный, СБУ занималось не рэкетом, а безопасностью страны. Без независимых судов, профессиональной прокуратуры и нормальных силовиков не бывает нормального государства.

Вот только старого пса нельзя научить новым трюкам, поэтому я не знаю, как из того, что у нас есть, сформировать хоть что-то приличное.

Ещё хотелось бы увидеть хоть какой-то результат борьбы с коррупцией. Ощутимый. Зримый. Не борьбу одних коррупционеров с другими за возможность брать дальше, и не «поймал-поцеловал-отпустил», как у нас получается. Но для этого, как мы уже говорили, нужен и независимый суд, и профессиональная прокуратура.

Хотелось бы слышать поменьше сладких посулов. На мой взгляд, одна сделанная дорога лучше ста обещанных. Один отремонтированный мост лучше десятка непостроенных. Но пока от обещалкиных уже просто тошнит, а воз и ныне там. Очень надоело враньё. Жду, когда оно закончится, уже который год, но, похоже, у наших политиков есть неисчерпаемый источник.

Врут по поводу, без повода, и просто из любви к искусству. Открытый рот — это уже враньё, можно не слушать

И внятные правила игры для бизнеса нужны. Пусть не самые лучшие, но правила, и чтобы поменять не могли. Договорились, и всё: отлили в граните. Потому что я устал объяснять инвесторам, что Украина — лучше чем Зимбабве, что у нас можно сделать бизнес, можно заработать. И слышать тоскливое: «У вас в стране можно отобрать, что угодно. Какие гарантии того, что через пять лет нас не выгонят?» А какие могут быть гарантии? Смотри на абзац выше и оттуда пляши.

И прессу хотелось бы видеть ответственной. Такой, чтобы слово фактчекинг среди журналистов не считалось названием редкого извращения. Чтобы, открывая сайт или бумажный журнал, ты не получал поток фейков в лицо и лапшу на уши. Чтобы появились авторитетные СМИ, которые свой имидж ценят больше, чем сиюминутную выгоду, и боятся потерять репутацию, а не зарплату от олигарха.

Хочу наконец-то иметь возможность гордиться не только жертвенностью пассионариев, но и делами хозяйственников, не запретами на чужие культуры, а достижениями своей.

На самом деле я хочу немного — обычной нормальной жизни. Чтобы мои соотечественники поняли: чтобы жить, как в Европе, надо работать, как в Европе, соблюдать законы, как в Европе, платить налоги, как в Европе, не брать взятки, как в Европе, и многое-многое другое делать совсем не так, как мы привыкли.

Правом на восстание мы уже воспользовались, давайте воспользуемся правом на созидание.