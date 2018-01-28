Аквариумные рыбки. Почему украинцами легко манипулировать

Наш народ далеко не так мудр, как принято считать. Но это не отнимает у него шанса на успех

Приближаются выборы, а это значит, что со всех возможных экранов политики начнут рассказывать о «мудром украинском народе». Это, наверное, самый примитивный способ завоевать симпатии избирателя — похвалить его. Каждому ведь нравится, когда его хвалят.

Впрочем, большинство политиков рассказывает о мудрости украинцев неосознанно. Это принимается как данность: наш народ мудрый, умный, терпеливый и т. д., а политики плохие и не дают ему жить. На вопрос, почему же столь умный народ раз за разом избирает таких поганых руководителей и, как следствие, отнюдь не процветает, ответ сводится к одному: народом манипулируют.

Безусловно, манипуляции всегда есть, в запудривании мозгов украинский политикум достиг небывалых высот. Плюс, конечно, прямые фальсификации, вбросы бюллетеней и прочие грубые технологии непосредственно на выборах. Есть и админресурс.

Тем не менее не так уж часто работнику бюджетной сферы приставляют нож к горлу, пусть и фигурально, и заставляют голосовать за нужного кандидата. И далеко не всех без пакета с гречкой и бутылки растительного масла ждёт голодная смерть.

Манипулируют теми, кто позволяет собой манипулировать

С украинским народом это несложно — память у него примерно такая же, как у аквариумных рыбок. Особенно это видно сейчас, когда любой информповод живёт от силы два-три дня. Спустя месяц никто и не вспомнит об очередном скандале или обещании, которое дал какой-то политик. Выходит, что сегодня обещают одно, завтра — другое, послезавтра голосуют за третье, через неделю человека ловят на коррупции, но к следующим выборам он спокойно впаривает избирателям кристально чистую биографию. И те верят.

Понимание происходящего в стране хотя бы на среднем, облечённом уровне у народа отсутствует. Обрывки новостей, слухов, сплетен, чьих-то заявлений по телевизору, постов из соцсетей формируют в голове совершенно чудовищную, фантасмагорическую картину окружающей действительности.

В ней, к примеру, Юлия Тимошенко, будучи рядовым депутатом, хочет подписать указ (!) о троекратном повышении пенсий, но ей этого не даёт сделать такой же рядовой депутат Олег Ляшко, потому что его американцы уже назначили (!) следующим президентом и он им обещал. Это реально услышанная мною история. Фамилии можно подставлять любые, суть мало изменится.

Что уж говорить о понимании логики каких-то государственных процессов, об антикоррупционных судах, НАБУ, САП, ГПУ, хитрых схемах с гособлигациями и т. д.

Ещё одна тесно связанная с глупостью черта — инфантильность

Тяжёлое наследие советского режима, умноженное на врождённую леность ума. Это когда хотят всего и сразу, причём желательно бесплатно, и лучше всего от государства. А вот ответственность даже не за свою страну, хотя бы за собственную судьбу брать не хотят.

Пример на бытовом уровне: молодая пара вскоре после школы без высшего образования и специальности женится, начинает рожать детей, лучше сразу несколько. За какой счёт выживать, как дать этим детям нормальное образование и воспитание, какие вообще у всего этого семейства перспективы, кроме бесконечных скандалов и прозябания? «Не подумали…»

На общественном уровне лучшее, уже классическое воплощение — знаменитое «требуем доллар по восемь». Взрослые, казалось бы, сформировавшиеся граждане ведут себя как дети малые, требуя неадекватного экономической ситуации роста пенсий, зарплат, такого же падения цен, бесплатных комуслуг, или, например, жить «как в Швейцарии». Лично довелось слышать выступление уже забытой Натальи Витренко перед толпой фанаток-пенсионерок.

— Пенсии хоть сейчас можно поднять и в десять, и в двадцать раз. Всё просто: напечатать деньги и раздать. Но власть не делает этого — боится американцев, — вещала Наталья Михайловна, а пенсионерки слушали с открытыми ртами.

Конечно, это крайние, особо запущенные случаи. Но общую картину они иллюстрируют неплохо, хотя написанное не распространяется на немногочисленную прослойку действительно активных и сознательных граждан, на которых, собственно страна держится.

При этом ни в коем случае не надо уходить в другую крайность — дескать, народ у нас не «тот», никогда мы ничего не построим нормально, так давайте махнём на всё рукой и будем плыть куда плывётся. Народ, по большому счёту, везде одинаковый, просто кто-то развился лучше, а кто-то хуже. Посмотрите на корейцев. Единый народ с многовековой историей и вроде как единым менталитетом. Его поделили на две части, и спустя несколько десятилетий северные корейцы собирают траву и ягоды, а южные — шлемы виртуальной реальности.

Дело не в народе и не в менталитете (хотя последний играет свою роль), а в правильной организации, в построении общественных институтов, в медленном, но упорном движении к демократии и свободной экономике. Да, процесс долгий, но в конце ждёт успех — проверено десятками народов. Только перед началом пути было бы неплохо рассмотреть себя в зеркале и избавиться от иллюзий.