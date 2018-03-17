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Главная » Мнения » Бес купола. Надежда Савченко против СБУ, ВРУ и ГПУ
Светлана Чунихина
политический психолог
Светлана Чунихина политический психолог
Дело парламентских террористов

Бес купола. Надежда Савченко против СБУ, ВРУ и ГПУ

Бес купола. Надежда Савченко против СБУ, ВРУ и ГПУ
Фото: Днепр Час

Заговор был поистине дьявольского масштаба. Гоголю бы понравилось

17.03.18 17
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Почти 200 лет назад Украина, описанная Гоголем, совершенно поразила воображение современников. Великий писатель создал фантастический мир, вроде и локализованный в понятных местах на карте, но все же размещенный как бы в другом измерении. Там удалым козакам, чтобы добраться чуть дальше соседнего хутора, приходится седлать чертей. Там что ни умелая хозяйка, то непременно ведьма. Там обычные с виду люди вовлекаются в дьявольские фантасмагории, едва успев выйти из хаты.

Гений Гоголя, очевидно – злой, придумал нам Украину, о которой интересно читать, аж дух захватывает, но в которой совершенно невозможно жить.

Возьмем хоть недавний сюжет с разоблачением заговора Надежды Савченко и Владимира Рубана как сжить со свету высшее руководство государства, включая президента, министра внутренних дел и почему-то Арсения Яценюка.

Заговор был поистине дьявольского масштаба. Злоумышленники планировали при помощи боевых гранат, пронесенных в здание парламента в дамской сумочке Надежды Савченко, обрушить две ложи, включая правительственную. Потом минометами обрушить купол Верховной Рады. А потом автоматными очередями добивать тех, кто чудом остался в живых.

Заговор задушили в зародыше: Савченко вместе с ее сумочкой вывели из сессионного зала.

Пышная картина предотвращенного апокалипсиса не должна отвлекать нашего внимания от нескольких вопросов по существу заговора. Например, сумочки какого дизайнера способны вместить в себя пистолет, две ручные гранаты, миномет и автоматы (количество не указано)? Какое магическое заклинание планировали применить заговорщики, чтобы обвалившийся купол не обваливался на их головы, и они бы имели достаточно времени добить недобитых?

Так что многим наблюдателям вся эта история с разоблачением заговора показалась запредельной ерундой. Мне же тут видятся признаки патологического фантазирования.

В самом деле, ну какая сила вынуждает правоохранительные органы и спецслужбы раз за разом рапортовать о разоблачении чудовищных по своему размаху заговоров вроде минометной атаки на купол Верховной Рады или покушения на Генпрокурора с помощью тепловизора? Разве недостаточно у них рутинной работы по борьбе с преступностью, террором, незаконным применением оружия на улицах? В том и беда, что количество будничных, но жестоких актов насилия растет, а способность открыто встречать эти угрозы и адекватно на них отвечать, очевидно, нет.

Бегство в зрелищный боевик от изнуряющей реальности – понятная защитная реакция незрелой психики. Таков диагноз нашей правоохранительной системы на сегодня

Впрочем, процесс фантазирования целиком захватил и Надежду Савченко. После допроса в СБУ, уже явно расслабленная, депутат Савченко пояснила ожидавшим ее журналистам что тревога ложная, вызывали ее в качестве свидетеля, а не обвиняемой. И кто тут обвиняемый, еще посмотрим, поскольку будучи в Европе, Надежда успела дать показания против украинской власти неким «юридическим, судовым инстанциям». И вообще, обвинения в подготовке военного переворота и покушении на власть – это хорошие обвинения. После этих слов последовала долгая пауза, которую Надежда выдержала с таким мечтательным и довольным выражением лица, что стало понятно – в ее воображении Рада уже лишилась своего купола, фундамента и стен, причем многократно. 

Мы имеем возможность (хоть не имеем никакого желания) наблюдать за процессами активного воображения в головах власть предержащих. Эти люди постоянно фантазируют о заговорах и преступлениях немыслимой дерзости и масштаба, которые они или совершают, или раскрывают в зависимости от занимаемой позиции во властной иерархии.

Украина-мечта, Украина-фантазм существует на этой энергии отчаяния, желания спрятаться от жуткой реальности, которая начинает наползать со всех сторон, стоит только открыть глаза. По ту сторону купола Верховной Рады – бедность, безнадега и осатаневшие граждане. Ничего, что будоражило бы воображение творческой личности.

Здесь было по-разному, но трагический зазор между фантазией и реальностью существовал, кажется всегда. С легкой руки ли Гоголя, или просто бес попутал.

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