Не выдумывайте проблемы. Почему антисемитизм — неактуальная угроза для Украины

В последнее время слова «антисемитизм» и «Украина» стали упоминаться рядом на удивление часто. Пожалуй, в нашей новейшей истории такого ещё не бывало. Даже знаменитое российское телевидение всегда рассказывало про украинских неонацистов, карателей и прочих правосеков, поголовно истребляющих русскоязычное население своей страны. А вот про расцвет антисемитизма почти не заикались даже Киселёв с Соловьёвым.

Но в последние недели случился целый ряд крайне неприятных инцидентов. Львовская учительница, нахваливающая Гитлера на своей странице в Facebook. Одесская активистка «Правого сектора», которая считает, что Украина не должна «принадлежать ж**ам». Киевский концерт, на который отдельные зрители притащили флаг Третьего рейха и радостно с ним зиговали. Не укладывающееся вообще ни в какие рамки поведение консула в Германии.

Каждый такой случай обязательно доводил запоребриковых пропагандистов до оргазма. Но и в Украине многие забеспокоились и подхватили тему. В особенности те, кто так или иначе ассоциируется с условной «российской партией». Дескать, мы же говорили: все эти ваши евромайданы с красно-чёрными флагами, марши 14 октября и декоммунизация до добра не доведут, Украина ко всему прочему — теперь ещё и антисемитское государство, падать глубже уже некуда. А тут и помощь подоспела, откуда не ждали — 57 американских конгрессменов заявили о росте антисемитизма в нашей стране.

Хотя для многих местных деятелей максимальное продвижение подобных месседжей — всего лишь работа, их аргументация примечательна. Исторические ОУН, УПА, дивизия «Галичина» и лично Бандера с Шухевичем смешиваются с современным Евромайданом, Нацкорпусом и «Азовом», факельными шествиями, критикой акции «Бессмертный полк», ликвидацией памятников Ленину и переименованием улиц в некое единое размытое пятно коричневого цвета. Естественно, и у части их аудитории в голове образуется такая же каша.

При столкновении с действительностью эта хаотическая картина реальности начинает рушиться, аргументы трещат. Возьмём обращение американских конгрессменов, к которому сейчас апеллируют чаще всего. Они утверждают, что отрицание героизма нацистских коллаборантов (читай УПА) — уголовное преступление в Украине. Во-первых, ни в одном законодательном акте бойцы УПА либо члены ОУН «героями» не называются. Во-вторых, ответственность за публичное проявление пренебрежения к ним (так в профильном законе) — сугубо декларативна. Ни в уголовном, ни даже в административном законодательстве соответствующих статей нет. В-третьих, посмотрим на реальную ситуацию: деятельность УПА в медиапространстве у нас часто и остро критикуют — политики, их свита, блогеры и подобная публика. Хоть об одном случае наказания кто-то слышал?

«Навязывание культа Бандеры» — вообще вещь занятная, если опять-таки глянуть на факты. Послушать некоторых, так по всей стране люди теперь ходят исключительно по улицам того же Бандеры, Шухевича и Героев УПА. На самом деле среди всех переименованных за последние годы улиц в честь Бандеры названо лишь 0,07%. Как-то не тянет на навязывание культа. Да и в целом какое отношение к антисемитизму имеет очищение украинских городов от всего связанного с тоталитарным советским прошлым?!

Или вот главный подписант американского обращения, конгрессмен Ро Кана, утверждает, что недавно в Украине был принят закон, отрицающий Холокост. Что? Когда это случилось? Как мы могли такое пропустить?!

Но утверждать, что антисемитизма как такового в Украине вообще нет, тоже неверно. Конечно, он есть. И речь не о кухонных анекдотах про евреев и разговорах о «клятых ж**ах».

На многих публичных акциях, причём при любой власти, часто можно встретить товарища или группу товарищей, рассуждающих про «ж**овскую оккупацию Украины». Иногда на особо маргинальных сборищах такие люди даже прорываются на сцену и вещают то же самое, только в мегафон, под жиденькие аплодисменты. Аналогичная картина — на резонансных политических судах, куда приходит подобная экзальтированная публика. Собираются где-то на лавочке и дискутируют между собой про «вальцманов» и «капительманов».

Отдельные члены уже не маргинальных, а вполне серьёзных политических движений правого толка тоже иногда позволяют себе заигрывать с этой темой: из-за личных убеждений, в силу «традиции», по глупости или в расчёте на симпатии немногочисленных антисемитски настроенных граждан, или из-за всего вместе.

Кричалка «Зиг хайль, Рудольф Гесс, Гитлерюгенд, СС!», к сожалению, тоже не плод больной фантазии. Хорошо, что лидеры этих движений уже давно поняли: на таких лозунгах можно только потерять, а не найти поддержку, и иногда особо распалившихся молодых ребят одёргивают свои же побратимы.

Но главный вопрос: действительно ли в Украине антисемитизм поднимает голову, это тенденция или лишь отдельные неприятные эпизоды?

Исследование авторитетного Pew Research Center, согласно которому уровень антисемитизма у нас намного ниже, чем во всей Европе (и почти в три раза, чем в антифашиствующей России), уже цитировали многие. В конце 2016 года то же самое говорил Фокусу (https://focus.ua/world/361769/) посол Израиля в Украине Элиав Белоцерковски. А уж кому, как не ему, знать реальную ситуацию.

Да, в прошлом году случилось несколько резонансных инцидентов: рисовали антисемитские граффити, оскверняли еврейские места памяти, совершали непотребные вещи. Но, по данным украинской группы мониторинга прав нацменьшинств, общее количество инцидентов выросло с 19 до 24 — не так уж и значительно. И, к счастью, в них не было ни одного пострадавшего.

Более того, этот тот случай, когда привычные рассказы власти о вездесущей «руке Кремля», без которой в стране вообще не происходит ничего плохого, вполне похожи на правду. Взять недавнее нападение на Центр венгерской культуры в Закарпатье — осуществили его двое деятелей из польской праворадикальной «Фаланги», которая — естественно — имеет тесные связи с Москвой. Почему тогда Кремль не мог бы организовать у нас и какую-то антисемитскую провокацию, хотя бы и усилиями местных?

На государственном уровне ни малейших намёков на антисемитские поползновения не наблюдается, ни один из представителей власти не позволяет себе ничего подобного (если не причислять к ним упомянутого выше неадекватного консула). Упоминаемый к месту и не к месту Владимир Вятрович назвал последние инциденты отвратительными, опасными и дискредитирующими саму идею борьбы украинцев за свободу в войне с РФ.

Сложно говорить о росте антисемитизма в стране, в которой на последних президентских выборах глава Всеукраинского еврейского конгресса Вадим Рабинович набрал больше голосов, чем Олег Тягнибок и Дмитрий Ярош вместе взятые, — а это, как-никак, на тот момент лидеры двух главных правых партий в стране. А сейчас тот же Рабинович входит в число самых рейтинговых политиков, и этническое происхождение ему ничуть не мешает.

Антисемитизм как частный случай ксенофобии — это прежде всего признак невысокой интеллектуальной и общей культуры. Зачем анализировать причины нашего хронического экономического и политического кризиса? Уж не мы ли сами довели до такого? Нет, мы не могли, мы хорошие, честные и правильные, просто нам постоянно кто-то мешает. Вот почему бы не евреи, раз уж они исторических чаще всех оказывались в роли «тех, кто мешает». Но подобным образом мыслит лишь очень небольшая часть украинцев.

И глупость отдельных граждан не означает, что деградировало всё общество в целом

Итак, есть ли в Украине отдельные факты антисемитизма? Да, к сожалению. Как и в Германии, Франции, Великобритании, США и других куда более развитых странах. Является ли антисемитизм актуальной угрозой для страны? К счастью, нет. Просто некоторые личности очень некстати решили продемонстрировать другим свои убеждения и попали в самую гущу информационного потока. Но медиакартинка далеко не всегда отражает реальность.

У Украины и так много проблем. Не стоит выдумывать ещё одну.