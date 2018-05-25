МН-17. Следствие закончено, забудьте!

Нужен суд, открытый справедливый процесс, приговор! Нужно требовать выдачи тех, кто стрелял, тех кто приказывал, тех, кто сокрывал, разжигал ненависть, лгал и клеветал. Нужно пробовать разбудить общественность и коллективную совесть, если там еще есть что будить!

Вчера объединенная следственная группа (JIT) по расследованию гибели рейса МН-17 обнародовала свои выводы. Согласно полученной от группы информации, МН-17 был сбит ракетой, выпущенной из ЗРК БУК, принадлежащего 53-й бригаде ПВО Сухопутных войск РФ.

Следственная группа проследила путь БУКа, буквально поминутно, подкрепляя все свои выводы видеокадрами, фотографиями, свидетельствами, привязкой к местности. Зенитные комплексы, принадлежащие РФ, были скрытно ввезены в зону конфликта (в прессе противника это называется «были найдены в шахтах» или «куплены в военторге»), использованы, и так же скрытно вывезены обратно. Еще раз, вдумайтесь! По приказу руководства РФ на территорию суверенной страны были ввезены ЗРК, которые использовались против ВВС Украины. С их помощью был сбит гражданский авиарейс, пролетавший в разрешенном воздушном коридоре на высоте около 10 000 метров. В зоне «гражданского» конфликта – чувствуете черный «юмор» ситуации?

298 погибших. 15 членов экипажа и 283 пассажира, включая троих маленьких детей.

Помню десятки лживых версий – российская пресса и официальные лица лгали так, что, если бы Кремль и так не был красным, то должен был покраснеть. Судорожно затирали в Сети знаменитое Гиркинское «нечего летать в нашем небе». Люди, не знакомые с основами геометрии, коряво рисовали многокилометровые украинские штурмовики, летчик Волошин сбивал Боинг из авиационной пушки под руководством диспетчера Карлоса… Не та ракета, не тот самолет, не тот коридор… Вы все врете, сволочи!

Знаете, все и сейчас на том же уровне, кроме особенно диких предположений (типа штурмовика, размерами с пять «Титаников»). Попробуйте написать о тех событиях в блоге, и к вам непременно прибегут десятки адептов «Россия здесь ни при чем!», замучаетесь отбиваться. Ни расследования «Беллингкет», ни расследования JIT, никакие улики, доказательства или признания, никакого воздействия на эту публику не оказали. И не окажут. Вот если Путин скажет! Но он не скажет… Заточка не та!

Для меня и сегодня все, что касается сбитого Боинга – основная новость, хотя прошло 4 года. Я не забыл «мирных шахтеров» позирующих на обломках лайнера. Я хорошо помню цинизм мародеров, вранье российских бандитов, жалкие попытки отвертеться, скрыть, переложить вину. Все это до боли напоминало поведение ответственных лиц в СССР, расстрелявших южно-корейский лайнер, который «удалился в сторону моря». Вранье - отличительная черта нашего соседа, полученная по наследству от почившего советского монстра. Оруэлл знал с кого писать образ Старшего Брата – «1984» актуальна, как никогда и должна быть обязательна к прочтению. Но, мне кажется, что в благополучной и сытой Европе мало кто, кроме родственников погибших, ждет, чтобы правосудие свершилось. Люди устали. Именно на это и рассчитывали убийцы – со временем все забывается.

Проходит гнев и возбуждение первых дней, раны затягиваются струпьями или свежей кожей, возмущение перегорает в пепел, и вот…

Состав футбольной команды, которая поедет на ЧМ, волнует больше, чем совершение правосудия. Плевать, что ехать придется в страну, совершившую аннексию чужих территорий! Плевать, что эта страна развязала войну у соседа, сбила гражданский самолет, поддерживает сепаратистов и травит неугодных посереди Британии нервнопаралитическими газами и радиоактивными изотопами. Кого волнует, что правительство этой страны лжет и нарушает обязательства? Бизнес – есть бизнес! Четыре года прошло, кровь ушла в песок, столько всего произошло… Ну, триста… Больше 10 000 погибло в огне конфликта. 300 – это такая мала часть!

Просто бизнес, правда? «Северный поток» выгоден бизнесу! Значит, можно закрыть глаза на то, что ресурс предлагает к продаже ошалевший от безнаказанности гопник. Легко найти себе оправдание, особенно когда прибыль видна невооруженным глазом. Или поставить турбины в Крым – ну, что тут такого? Ничего. Кроме того, что Крым ворованная территория. Но выгода…

Когда бандит чувствует свою безнаказанность и слышит запах крови, он окончательно теряет чувство меры. Вы думаете, что вчерашняя пресс-конференция кого-то убедила? Ничуть. Помните тэг #вывсеврете?

Сегодня я услышал все тот же джентльменский набор российского патриота с одним главным тезисом: «это не мы!». В принципе, а что мы ожидали? Что услышав о выводах следствия россияне во главе с Путиным бросятся каяться? Что Шойгу пойдет вешаться на колготках Кабаевой? Что Гиркин, изображающий из себя русского офицера-белогвардейца, признается в сотворенном и выстрелит себе в висок? Ага! Два раза! Как сказал мне один российский писатель с украинской фамилией, кстати, не из последних: «Ты даже не представляешь себе как мне пох..й уверенность голландцев!».

Им пох..й. Ну, в конце концов, это их личное дело. Нам не должно быть пох..й. Голландцам, немцам, американцам, французам, малайцам – всем нормальным небезразличным людям не должно быть пох..й будет наказан преступник или не будет. Он должен быть наказан. И этому не должен помешать ни ЧМ по моему любимому футболу, ни Северный поток, ни длительные деловые связи.

Понятно, Россия большая, и наказать ее за содеянное будет трудно. Тут нужны не бомберы и мобильные группы – они не помогут. Нужен суд, открытый справедливый процесс, приговор! Нужно требовать выдачи тех, кто стрелял, тех кто приказывал, тех, кто сокрывал, разжигал ненависть, лгал и клеветал. Нужно пробовать разбудить общественность и коллективную совесть, если там еще есть что будить!

Понимаете, Россия отрицает и будет отрицать очевидные факты, потому что, если признать их, то придется признавать и все остальное. И фокус с «гражданской войной» и ихтамнетами уже не пройдет. Рухнет вся внешняя политика, построенная на агрессии, лжи и цинизме. И внутренняя, построенная на дешевом популизме, ограниченности широких народных масс, чудовищной пропаганде и постоянном забивании мозгов соловьиным пометом. И что останется правителям? 9 граммов в сердце? Ну, что вы! Нынешние «офицеры» не той системы!

Раскаяния не будет. И покаяния тоже. Будет отрицание до последнего, вопреки приговорам, фактам, свидетельским показаниям. Будут новые летчики Волошины. Или даже на это размениваться не будут – просто скажут: не было этого! Сказанному – верить! А кто не верит, тот враг и американская подстилка! Вот!

Вот сейчас мы и проверим, у кого в Европе крепкие орешки. Кто еще не забыл «пацанчиков» возлежащих на фоне куска фюзеляжа с логотипом «Малазийских авиалиний»?

Кто не забыл 300 человек погибших под Торезом от рук российских бандитов и местных представителей «русского мира»? Помните? Если кто забыл – освежите память! От российской агрессии и рук сепаратистов на Донбассе погибло более 10 000 наших сограждан! Может, если бы просвещенная Европа резко и адекватно отреагировала на трагедию Боинга в июле 2014-го, потерь было бы меньше?

С убийцами и террористами большинство спецслужб мира переговоров не ведут. В гости к ним на ЧМ не ездят. С ними не торгуют, им ничего не поставляют и ведут себя с бандитами соответственно – как с бандитами. Им ничего нельзя забывать, им ничего нельзя прощать. Гуманность они принимают за слабость, сочувствие – за отсутствие воли. Если им что-то сходит с рук, то они не останавливаются, а становятся изощреннее, злее и циничнее. Посмотрите, во что безнаказанность превратила Путина и его команду? Посмотрите, как с каждым годом им все больше пох.й международное законодательство и взаимные договоренности, на которых достаточно прочно и стабильно держался мир!

Если для вас играющий по правилам – надежный партнер, то для них – слабак, имуществом которого можно без риска воспользоваться. Могло ли все быть по-другому? Даже если все произошло, как произошло, и если гражданское судно сбили по ошибке (а его, скорее всего, сбили по ошибке!) – можно было принести свои извинения, предложить семьям погибшим компенсации, наказать виновных, прекратить снабжение оружием боевиков, убрать с Донбасса регуляров…

Но Крым – сакральное место для русских, Донбасс – исконно-русская земля, русская Одесса – Хатынь, украинцы – фашисты, захватившие русский Киев… Куда от этого всего деваться? Слово – не соловей! Никуда! Любой шаг в сторону разрушит карточный домик вранья. В этом унавоженном грунте надо жить, обязательно смотреть Первый, Звезду и Рен ТВ, читать нужные новостные ленты, верить в великого Вождя, собирателя земель, и в то, что российский БУК несет радость, АК – благополучие, «Армата»– порядок и процветание! Если РФ в очередной раз все сойдет с рук, они будут смеяться в лицо импотентной Европе, и продолжать плевать на законы и ценности тех, кого презирают. Это традиция со времен СССР. Если вы думаете, что ментальность с тех времен изменилась, вы опасно заблуждаетесь.

Следствие закончено. За ним должны следовать суд и последствия, не амнезия. Умение признавать ошибки - черта сильных личностей и сильных стран. Тут другой случай: да, мы сволочи и убийцы! Что вы нам сделаете?

Так сделаем? Или?..